La escritora paranaense Mariana Bolzán fue distinguida con el Premio Literario Fray Mocho en el género Novela, por su obra Horizonte de sucesos. El reconocimiento fue otorgado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, organismo dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo, tras una convocatoria federal que reunió más de 30 trabajos presentados.

La apertura del sobre ganador se realizó este viernes, ante escribano público, con la presencia del secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, y del director de la Editorial de Entre Ríos y la Biblioteca Provincial, Matías Armándola.

El jurado, integrado por María Inés Krimer, Ricardo Romero y Orlando Van Bredam, destacó en su fallo la “originalidad de un conflicto cercano a la realidad, el oficio en la construcción del relato y un trabajo agudo en los detalles”. Además, resaltaron que “la voz narradora interpela al lector y logra una mirada distinta sobre un hecho frecuente”.

Junto con el premio principal, el jurado otorgó menciones especiales a Los distintos, de Ignacio Luis González Lowy (Paraná), y Desde la orilla, de María Alejandra Cordero (Gualeguay).

Durante el anuncio, Stoppello subrayó la importancia de “dar continuidad a un certamen con historia en la provincia, que pone en valor a nuestros autores”. Y agregó:

“En las distintas disciplinas artísticas seguimos el camino del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso: gestionamos para que nuestros artistas se puedan desarrollar y para que los entrerrianos tengan acceso a los bienes culturales, con una mirada contemporánea que además apuesta al futuro”.

Sobre la autora

Mariana Bolzán es comunicadora social y cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito literario. En 2018 obtuvo el Premio Literario de Poesía Juan L. Ortiz, y un año más tarde publicó su primer libro de poemas, Un rayo en el mundo, editado por Ana Editorial.

Sus textos integran la Antología Federal de Poesía de la Región Centro, publicada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y han aparecido en diversas revistas digitales como Orsai, La Agenda Buenos Aires, La Palabra Precisa, Jennifer y Sonámbula, entre otras.