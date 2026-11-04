Paraná se prepara para una nueva edición de “La Noche de los Museos Entrerrianos”, que se realizará este viernes 6 de noviembre con una programación especial en distintos espacios culturales y patrimoniales de la ciudad.

Entre las 18:00 y las 24:00, vecinos y visitantes podrán participar de muestras, recorridos guiados, talleres, espectáculos musicales y actividades recreativas para las infancias. La propuesta busca acercar la historia, el arte y la identidad local a públicos de todas las edades.

Muestras, talleres y espectáculos en los museos

En el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman se podrá recorrer la muestra permanente y visitar la exposición especial “Historias sobre ruedas”, que reúne vehículos y juguetes antiguos. La colección incluye autos de chapa, coches de bebé centenarios, sulkys a pedal y carros de madera.

También habrá un taller para construir pequeños juguetes rodantes junto al Maestro Juguetero y dibujo en vivo a cargo de Rojo Carreira Carbone.

La programación artística comenzará a las 19:00 con el Ensamble Coral Para Voz. A las 20:00 se presentará el espectáculo de cuentos “Te Juego un Cuento”, de Montoto y Magolla, y a las 21:00 será el turno de Las Tutucas. El espacio contará además con una propuesta gastronómica y un escenario sobre calle Buenos Aires.

Por su parte, el Museo Puerto de la Memoria ofrecerá desde las 18:00 talleres creativos y una muestra de producciones relacionadas con los oficios, la memoria y la identidad barrial. Se exhibirán trabajos de calzado artesanal, cerámica, talla en madera y artes visuales.

Durante la jornada también se presentarán el coro “Canto de Corazón”, el taller de guitarra, el ballet folclórico “El Ocaso” y el taller de rap, improvisación y escritura. El cierre estará a cargo del taller de batucada. Además, se realizará una feria de emprendedoras de Puerto Viejo.

Libros, literatura y actividades para las infancias

La Biblioteca Municipal y la Biblioteca Popular del Paraná abrirán sus puertas con un espacio de arte y juegos para las infancias. También se podrán visitar las salas de lectura y participar de narraciones de cuentos a cargo de Mechi Daneri, previstas para las 21:00.

En la Plaza Borges, a las 19:00, se desarrollará “Paraná lee: recorridos literarios”, una propuesta organizada junto a EDUNER que relacionará el paisaje de la plaza con la vida y la obra de Jorge Luis Borges y de su padre, Jorge Guillermo Borges, nacido en Paraná.

El recorrido contará con mediación en lengua de señas y finalizará con la presentación del “Coro de la Verdiana”.

Arqueología urbana y recorridos históricos

La programación incluirá una experiencia de arqueología urbana en el subsuelo del ex Hotel Cransac, ubicado en el edificio del Flamingo-Plaza Bar.

A las 20:00 se realizará “¿Qué hay debajo de nuestros pies?”, una actividad destinada a las infancias. Media hora después comenzará un recorrido por el espacio para conocer la cisterna y el proceso de rescate e investigación histórica del edificio, junto al doctor Alejandro Richard.

En el Cementerio de la Santísima Trinidad, a las 18:00, se ofrecerá un recorrido mediado para conocer y reinterpretar el patrimonio funerario de Paraná. La actividad tiene cupos limitados y requiere retirar previamente las entradas en el Museo de la Ciudad.

El Teatro Municipal 3 de Febrero también formará parte de la jornada con una visita guiada a las 18:00, que permitirá conocer sus distintos espacios y parte de su historia. La actividad será con entrada libre y gratuita.

Circuitos por el patrimonio arquitectónico

En la Plaza 1° de Mayo se expondrán obras vinculadas con el patrimonio de la ciudad, realizadas por “Croquiseros Urbanos de Paraná” y artistas visuales de “Taller1artgroup”. La muestra comenzará a las 18:30.

A las 19:00, Fernando Ponce coordinará el recorrido histórico y arquitectónico “La esquina de la plaza”, que incluirá la Escuela Normal, el Palacio Municipal, el ex Senado de la Confederación Argentina y la Catedral Metropolitana.

La actividad continuará en el edificio del ex Senado de la Confederación Argentina, actual Colegio del Huerto. Allí se realizarán recorridos históricos guiados por Fernando Ponce a las 20:00 y 20:45, además de una presentación de un cuarteto de cuerdas.

El Bus Turístico tendrá dos salidas

Como parte de la programación, el Bus Turístico ofrecerá dos recorridos con salida desde la Catedral Metropolitana, a las 19:00 y a las 21:00.

El circuito incluirá el Museo Puerto de la Memoria, el Complejo Túnel Subfluvial y Plaza Borges. Los lugares se asignarán por orden de llegada, sin reserva previa. Para participar, se entregará un número por persona.

La propuesta invita a recorrer Paraná desde sus historias, sus expresiones artísticas y sus espacios patrimoniales, en una jornada que reunirá actividades para distintos públicos y permitirá conocer nuevos aspectos de la identidad de la capital entrerriana.