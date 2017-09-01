Victoria.- El encuentro musical se llevará a hoy viernes 1 de septiembre a las 21:00 horas en el Cine Teatro. En este puente cultural participará el ensamble de vientos municipal de la vecina ciudad de Rosario dirigido por Fernando Ciraolo, el coro municipal de Victoria Voces de las Colinas, a cargo de Patricia Farías y el coral adultos de Nogoyá junto al coro de jóvenes de esta última ciudad.

En relación al ensamble rosarino, está compuesto por flautas, clarinetes, saxos, cornos, trompetas, trombones, bajos, teclado, guitarra y percusión. Todos estos instrumentos bajo la batuta del reconocido maestro Fernando Ciraolo.

El público local podrá disfrutar de un espectáculo de variado repertorio, que incluye obras de tango, chamamé, rock y demás música popular. Se ejecutarán piezas como Libertango, Por una cabeza y Bohemian Rhapsody. La amplitud del programa es perfecta para que asista un público variado a disfrutar del llamado puente cultural donde la música será el centro de una gran noche.

Novena patronal

Sumado a lo anterior, el domingo 3 de septiembre, en la Parroquia Nuestra Señora de Aránzazu se realizará la adhesión a la novena patronal. De esta manera, participarán de las celebraciones el Coral Larroque (dirigido por Celia Taffarel), el Coro Municipal Lucas González y el coro local Voces de las Colinas a cargo de la profesora Patricia Farías. También, se contará con el acompañamiento de Franco Giaquinto y su bandoneón, Gervasio Villa Romero en piano y Juan Cruzado en guitarra.