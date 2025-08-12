La Municipalidad de Paraná y la Fundación River Plate trabajarán en conjunto para desarrollar dos escuelas de fútbol con un fuerte enfoque social y formativo. La iniciativa contempla el lanzamiento de la Escuela de River en el barrio Antártida Argentina y la creación de un segundo espacio deportivo en barrio Padre Kolbe.

El Municipio se comprometió a acercar servicios esenciales para garantizar la limpieza, facilitar el acceso y brindar seguridad en los predios de entrenamiento. La intendenta Rosario Romero destacó que el proyecto “conjuga esfuerzos para que salga bien” y subrayó que el objetivo no es solo deportivo, sino también formativo: “La Fundación tiene un propósito que compartimos, que es formar en valores y en actividades deportivas a niños y niñas, con equipos mixtos”.

La presidenta de la Fundación River, Clara D’Onofrio, remarcó que la propuesta busca “fortalecer, dar herramientas y sostener espacios para que los niños y niñas no se alejen de los buenos hábitos”. En esa línea, la presidenta de la Asociación Suma de Voluntades, Anabella Albornoz, celebró que el proyecto permitirá “institucionalizar y profesionalizar espacios de contención para los gurises” y resaltó que “cuando nos unimos podemos hacer cosas grandes”.

El entrenador Abraham Lell, contratado por Fundación River para dirigir el proyecto, adelantó que la idea es “enseñarles a jugar al fútbol y transmitirles valores, para que cuando crezcan sean mejores personas”.

Del encuentro de presentación participaron también el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos; la secretaria de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Nadia Bilat; la directora ejecutiva de Fundación River, Lucía de la Vega, y el presidente de la vecinal Antártida Argentina, Roberto Arellano.