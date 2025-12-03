Crespo.- El Concejo Deliberante aprobó en la sesión del miércoles 19 de noviembre el presupuesto 2026, con apoyo de ambos bloques legislativos. Para 2026, la Municipalidad espera recaudar y gastar más de 28.927 millones de pesos. En comparación, y luego de la tercera modificación presupuestaria aprobada a fines de octubre, el presupuesto para 2025 rondará los 22.047.798.500 pesos.

Recursos

• Se estima una expansión presupuestaria respecto al presupuesto en ejecución del orden del 31%, alcanzando la cifra de 28.927.067.899 pesos.

• Se calcula que el 47,42% de los recursos corrientes serán de jurisdicción municipal, el

24,2% de jurisdicción provincial y el 26,45% de jurisdicción nacional. La expansión de recursos frente al presupuesto vigente sería del 30% de los ingresos de jurisdicción municipal, del 40% de los de jurisdicción provincial y del 24% de los de jurisdicción nacional.

• Sobre recursos propios, las tasas municipales recaudarían el 44,23% del total, sobresaliendo: tasa de Higiene con el 22,39%; tasa general inmobiliaria con 4,15%; tasa de agua y cloaca y tasas atrasadas con 3,46% cada item; instalaciones electromecánicas, 2,77%.

Gastos y trabajos públicos

Se calculan erogaciones corrientes por 23.334.787.189,01 pesos, aproximadamente 80% del presupuesto total; inversiones (trabajos públicos y bienes de capital) por 5.592.280.710 pesos; 20% del presupuesto de gastos.

En materia de trabajos públicos se prevé construir 11 cuadras de asfalto por consorcios de vecinos; 10 cuadras por administración; cinco cuadras de repavimentación; 1.300 metros lineales de veredas comunitarias; dos cuadras de pavimento en el Parque Industrial Crespo; en redes cloacales 8 nuevas cuadras y 8 cuadras con recambio de cañerías; 100 nuevas columnas de alumbrado público; entre otras inversiones.