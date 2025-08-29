La Municipalidad de Paraná llevó adelante este viernes una jornada de forestación en la intersección de calle Güemes y Salta, frente al Paseo Jardín, donde se plantaron alrededor de 45 árboles y se realizó un sembrado aleatorio de especies nativas. La actividad se enmarcó en la conmemoración del Día del Árbol, que en Argentina se celebra cada 29 de agosto desde 1900, con el objetivo de promover la conciencia ambiental y la protección de los bosques.

La intervención forma parte de las obras de recuperación de la zona, que incluyen la contención de taludes sobre el arroyo La Santiagueña y la creación de un nuevo paseo público.

Un plan para una ciudad más verde

La intendenta Rosario Romero destacó el alcance del programa de reforestación que impulsa el municipio: “Ya llevamos más de 600 árboles plantados en diferentes puntos de la ciudad desde que lanzamos el plan. El árbol nos da muchos beneficios, nos acompaña en nuestra vida, vive más que nosotros y es importante cuidarlos. Tenemos que fomentar que nuestros chicos y nuestra gente aprecie el valor del árbol, que nos da oxígeno, sombra y ayuda a bajar la temperatura. Y en lo posible, que sean especies nativas”, afirmó.

Asimismo, subrayó que el arbolado urbano también tiene un rol clave en la contención de barrancas y la preservación de los arroyos, sobre los que se están desarrollando trabajos de limpieza y recuperación.

El viceintendente David Cáceres remarcó el carácter participativo de la iniciativa: “Desde el inicio de esta gestión ha sido una política pública la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Muy contentos de empezar a ver los resultados y seguir potenciando este tipo de trabajo mancomunado con la ciudadanía, con el sector privado y también con las universidades”.

Valoración vecinal

La presidenta de la vecinal San José – Puerto Nuevo, Marta Rodríguez, agradeció la intervención municipal: “Acompañar hoy a la Intendenta implica caminar hacia un sueño: que este sector de la ciudad pueda aportar una exaltación de la naturaleza. El Paseo Jardín, junto con esta otra parte donde se está trabajando, constituirán un circuito bello tanto para los paranaenses como para el turismo”.

El plan Plantamos Futuro

La jornada se enmarca en el Plan de Arbolado Urbano “Plantamos Futuro”, que busca incorporar alrededor de 2.000 ejemplares por año en la ciudad. La propuesta apunta a mejorar la calidad del aire, reducir el calor urbano, mitigar el ruido, absorber el exceso de lluvias y recuperar la biodiversidad, además de revalorizar el espacio público.

El acto contó con la presencia de funcionarios municipales, autoridades policiales y sanitarias, representantes de comisiones vecinales, de Bomberos Voluntarios y de instituciones educativas.