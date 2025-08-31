Crespo.- Mediante un ‘Convenio de Cesión de Uso de Instalaciones’, firmado el miércoles 20 de agosto, la Municipalidad de Crespo y el club Asociación Deportiva y Cultural ADyC llegaron a un acuerdo por el cual, se le otorga un subsidio de 15 millones de pesos a la entidad deportiva para terminar un salón polifuncional ubicado en la esquina de Ramírez y Martin Fierro, en el predio de la sede central del club. A cambio, en esas instalaciones podrán practicar y tener espacio de competencia los deportistas de la Escuela Municipal de Voleybol, tanto los equipos masculinos como femeninos.

Firma

En la firma estuvieron el intendente Marcelo Cerutti, el presidente de ADyC Gabriel Bernhardt el director de Integración y Participación Comunitaria Andrés Spreafico, el subdirector de Deportes Francisco Morales, el coordinador de Escuelas Municipales, Nicolás Bernat, y el secretario de ADyC Gastón Schroeder.

Salón polifuncional

El acuerdo establece que ADYC cede en uso exclusivo y sin cargo al municipio un salón cubierto de aproximadamente 990 metros cuadrados y un salón contiguo con ingreso por calles Ramírez y Martín Fierro. Esos espacios se destinarán al funcionamiento de la Escuela Municipal de Voleibol para el desarrollo de sus actividades deportivas y recreativas. El plazo del convenio se extiende desde la entrega de las llaves del espacio, previstas en el mes de noviembre de 2025, luego de finalizar refacciones en curso, hasta el 31 de diciembre de 2028, inclusive.

Subsidio no reintegrable

El municipio, por su parte, otorga a la institución deportiva un subsidio no reintegrable de 15 millones de pesos, destinado a la ejecución de obras de acondicionamiento edilicio necesarias para la adecuada utilización del espacio cedido.

Como el monto supera 10 veces el salario mínimo vital y móvil, fijado a nivel nacional, por la normativa vigente debe ser informado al Concejo Deliberante, el Departamento Ejecutivo Municipal envió al HCD el decreto que establece el subsidio otorgado.