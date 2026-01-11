Crespo.- El Concejo Deliberante aprobó la donación de un terreno municipal a favor de la Fundación Evangélica del Litoral Argentino, de la Iglesia Cristiana Evangélica (ICE). El predio de 238 metros cuadrados de superficie está ubicado en la intersección de Los Quechuas y Los Mapuches, zona de Loteo Progreso Crespense en Barrio San Cayetano. La institución está usando ese espacio desde hace varios años para actividades de contención social y espiritual de niños y adolescentes y asistencia integral a las familias en aspectos de salud, educación y espiritualidad. La ICE se comprometió a construir un espacio para realizar sus actividades en un plazo de cinco años. Gran parte de esa construcción está realizada y la norma permite legalizar la ocupación que hasta ahora se había mantenido por comodato.

En el programa ‘Crespo en Vivo’, con Valeria Torresín y Gonzalo Gadea Britos por el 93.7 Boing Crespo, Norberto Usinger, Tomy Florit y Graciela Florit comentaron el trabajo social que están haciendo en ese barrio, lo que explica la donación efectuada por la Municipalidad.

De descampado a construcción

“El nuevo predio a los chicos les hace estar en un ambiente sano. Atendimos por años en un descampado, con las inclemencias del tiempo, con el sol, la lluvia, el viento, al aire libre, y por eso surgió el deseo de tener un lugar con más resguardo”, dijo Graciela Florit.

Tomy Florit aclaró que la Fundación Evangélica del Litoral Argentino es el marco legal que tiene la Iglesia Cristiana Evangélica, “que hace más de cincuenta años está en la ciudad, no somos ‘paracaidistas’; además, estuvimos abordando desde la Iglesia problemáticas muy ‘gruesas’ de algunas familias, incluso acompañando acciones del municipio”.

Usinger comentó cómo se inició el uso del predio por comodato con la Municipalidad. Comentó que el terreno incluye una estación elevadora de líquidos cloacales. Desde la iglesia presentaron el proyecto social y el plan edilicio para afianzar su actividad. “Pedimos autorización para construir dos salas y un baño, construcciones que ya las tenemos ejecutadas, con aportes de la Iglesia, nos falta una inauguración”, dijo. Agregó que “para nosotros es llegar al sueño de tener un lugar cerrado para nuestro trabajo”. “Al tener este lugar pudimos ampliar nuestras acciones, por ejemplo, dar apoyo escolar, como parte de nuestra actividad en el barrio”, agregó Graciela Florit.

La aprobación del proyecto en el HCD aclaró el marco legal del uso y las construcciones realizadas en el predio que hace más de cinco año utiliza la ICE.