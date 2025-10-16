Economía
La Municipalidad de Victoria avanza en el cobro de fondos provinciales por la Tasa de Productos de la Pesca
La intendenta Isa Castagnino, junto a la diputada Laura Stratta, se reunió con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos para gestionar la transferencia de más de 40 millones de pesos que la provincia adeuda al municipio.
La intendenta de Victoria, Isa Castagnino, acompañada por la diputada provincial Laura Stratta, mantuvo este miércoles una reunión de trabajo con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Entre Ríos, Raúl Boc Ho, con el objetivo de avanzar en el cobro de los fondos que la provincia adeuda a la Municipalidad por la coparticipación de la Tasa de Productos de la Pesca, correspondientes a los años 2024 y 2025.
Durante el encuentro, el funcionario provincial informó que el pago correspondiente al año 2024, por un total de 30.036.784,05 pesos, ya se encuentra en Tesorería y será abonado en los próximos días. Además, se comprometió a agilizar la transferencia de los fondos del año 2025, que ascienden a 10.562.486,11 pesos.
En conjunto, la deuda provincial con la Municipalidad de Victoria supera los 40 millones de pesos, recursos que resultan fundamentales para el funcionamiento de la Delegación Municipal en Islas y el Área de Fiscalización, áreas claves para el control y la preservación de los recursos naturales del departamento.
La intendenta Castagnino destacó la importancia de este avance en la gestión:
“Estos fondos son fruto del trabajo de fiscalización que se realiza desde la municipalidad, y recuperarlos significa seguir fortaleciendo la administración y la protección de los recursos naturales en Victoria”.
Por su parte, la diputada Laura Stratta acompañó las gestiones y resaltó la necesidad de garantizar que estos recursos lleguen al municipio “en tiempo y forma, para que se traduzcan en acciones concretas que beneficien a la comunidad y a los trabajadores vinculados a la actividad pesquera”.
El encuentro permitió establecer una agenda de trabajo conjunta entre el municipio y la provincia, orientada a regularizar los pagos pendientes y fortalecer el vínculo institucional en torno a la administración de los recursos derivados de la producción pesquera.