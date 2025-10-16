La intendenta de Victoria, Isa Castagnino, acompañada por la diputada provincial Laura Stratta, mantuvo este miércoles una reunión de trabajo con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Entre Ríos, Raúl Boc Ho, con el objetivo de avanzar en el cobro de los fondos que la provincia adeuda a la Municipalidad por la coparticipación de la Tasa de Productos de la Pesca, correspondientes a los años 2024 y 2025.

Durante el encuentro, el funcionario provincial informó que el pago correspondiente al año 2024, por un total de 30.036.784,05 pesos, ya se encuentra en Tesorería y será abonado en los próximos días. Además, se comprometió a agilizar la transferencia de los fondos del año 2025, que ascienden a 10.562.486,11 pesos.

En conjunto, la deuda provincial con la Municipalidad de Victoria supera los 40 millones de pesos, recursos que resultan fundamentales para el funcionamiento de la Delegación Municipal en Islas y el Área de Fiscalización, áreas claves para el control y la preservación de los recursos naturales del departamento.

La intendenta Castagnino destacó la importancia de este avance en la gestión:

“Estos fondos son fruto del trabajo de fiscalización que se realiza desde la municipalidad, y recuperarlos significa seguir fortaleciendo la administración y la protección de los recursos naturales en Victoria”.

Por su parte, la diputada Laura Stratta acompañó las gestiones y resaltó la necesidad de garantizar que estos recursos lleguen al municipio “en tiempo y forma, para que se traduzcan en acciones concretas que beneficien a la comunidad y a los trabajadores vinculados a la actividad pesquera”.

El encuentro permitió establecer una agenda de trabajo conjunta entre el municipio y la provincia, orientada a regularizar los pagos pendientes y fortalecer el vínculo institucional en torno a la administración de los recursos derivados de la producción pesquera.