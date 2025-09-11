La Municipalidad de Paraná y la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) presentaron este jueves el programa “Enlace Pyme”, una iniciativa que busca articular el conocimiento académico con el sector productivo de la ciudad. El proyecto apunta a vincular a jóvenes graduados de Ciencias Económicas con micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) locales, con el fin de impulsar su desarrollo y generar empleo calificado.

La presentación se realizó en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas (FCECO) y contó con la presencia de autoridades municipales, universitarias y representantes del sector empresario.

Un puente entre la universidad y el trabajo

El jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, destacó que el programa “es una política de Estado que une al gobierno municipal, la universidad y el sector empresario. Busca ofrecer oportunidades a jóvenes graduados para que puedan acceder a su primer trabajo y experiencia como profesionales, creando un nexo necesario entre la universidad y el ámbito laboral”.

En la misma línea, Halle subrayó que Paraná “es una ciudad universitaria con una población estudiantil significativa, un parque industrial y un centro comercial en crecimiento”, y remarcó la importancia de “generar más oportunidades y fomentar la creación de empleo calificado que beneficie a las empresas de la región”.

Por su parte, el decano de la FCECO, Sebastián Pérez, celebró la articulación entre los distintos sectores y señaló que el programa permitirá a graduados de los últimos dos años en contabilidad, economía y gestión de organizaciones capacitarse en asesoramiento a Pymes. Como parte de la iniciativa, realizarán diagnósticos en 20 empresas locales que ya confirmaron su participación. “Es fundamental que los empresarios conozcan a los jóvenes profesionales y evalúen su posible incorporación en el futuro”, agregó.

Apoyo del municipio y participación empresarial

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, explicó que la Municipalidad se compromete a difundir el programa a través de sus medios oficiales, articular la participación de cámaras e instituciones empresariales y colaborar en la formación, dictando uno de los módulos de capacitación.

Del acto también participaron el secretario de Hacienda y Producción, Alexis Bilbao; el director general de Inversión y Pymes, Leandro Rodríguez; y autoridades de la FCECO.

Entidades involucradas

Además de la Municipalidad y la UNER, forman parte del programa diversas instituciones empresarias y profesionales: la Asociación de Empresarios del Parque Industrial (ASEMPI), el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), el Centro Comercial e Industrial de Paraná (CECIP), la Corporación para el Desarrollo de Paraná (CODEPA), la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas Delegación Entre Ríos (APYME) y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCCER).

Con este esquema de trabajo conjunto, “Enlace Pyme” se plantea como una herramienta para fortalecer el tejido productivo de Paraná, generar nuevas oportunidades laborales para jóvenes profesionales y brindar soluciones a los desafíos cotidianos de las Mipymes locales.