La Municipalidad de Paraná reactivó los trabajos en la Ruta Nacional 12, una obra que permanecía paralizada desde 2023 y que ahora avanza gracias a un acuerdo con Vialidad Nacional que autoriza la intervención municipal. La intendenta Rosario Romero anunció que los trabajos comenzaron esta semana, con el objetivo de mejorar el acceso al Parque Industrial y optimizar la conexión con el corredor bioceánico del MERCOSUR.

El proyecto contempla la vinculación de la Ruta 12 con la avenida Circunvalación, y presenta actualmente un 76% de avance. Se ejecutará por etapas, con recursos propios del municipio, y apunta a fortalecer el desarrollo urbano, económico y social de la zona este de la capital entrerriana.

Durante una recorrida por el tramo, Romero estuvo acompañada por el viceintendente David Cáceres y el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice. En el lugar, la jefa comunal explicó que los primeros trabajos incluyen limpieza, recomposición de taludes y mejora de la base existente.

“Se iniciarán desde calle Salellas hacia la ciudad. Primero se intervendrá la calzada Oeste y luego la Este. Estimamos que la obra se completará hacia mediados del próximo año”, detalló Romero.

La intendenta también destacó que, a partir del pedido de los empresarios del Parque Industrial, se priorizó la recomposición de calle Miguel David, para garantizar un ingreso seguro y eficiente.

“La obra incluye 2.800 metros en dos carriles, que permitirán a quienes lleguen del sudeste de la ciudad por Ruta 12 ingresar a Paraná sin atravesar la trama urbana. Además, integraremos la conexión con los vecinos de calle Bordón, donde se instalarán semáforos tanto en Miguel David como en Bordón”, agregó.

Por su parte, el viceintendente David Cáceres resaltó la decisión política de invertir recursos municipales en un proyecto que calificó como “paradigmático para la ciudad”.

“Es un trabajo muy profundo de los equipos técnicos, principalmente de la Secretaría de Planificación e Infraestructura. Es un placer recorrer los primeros avances y ver cómo transformaremos la transitabilidad de Paraná”, señaló.

El secretario Eduardo Loréfice explicó que algunas secciones de la traza presentan deterioro importante y requieren tareas de recomposición y reconfiguración estructural.

“Esta planificación busca, además de mejorar la conectividad, generar integración con los barrios lindantes y fomentar desarrollo económico y social. Para 2025 se prevé concluir la mano oeste y habilitarla lo antes posible. La obra completa se finalizaría a mediados de 2026”, indicó.

El plan integral contempla la finalización de la calzada y el terraplén, recuperación de taludes, conexiones con calles urbanas, alumbrado, semaforización, señalización, estructuras de seguridad vial y adecuación de desagües pluviales.