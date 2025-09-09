La Municipalidad de Paraná intimó formalmente a las empresas Transporte Mariano Moreno S.R.L., ERSA Urbano S.A. y Buses Paraná a cumplir con el contrato de concesión y reanudar de manera inmediata el servicio de transporte urbano de pasajeros, interrumpido desde hace cinco días. La medida se adoptó tras finalizar los procesos administrativos correspondientes.

El Ejecutivo municipal ratificó que cumplió en tiempo y forma con los aportes destinados al financiamiento del sistema. Según se informó, el pasado 4 de septiembre se transfirieron 223.231.211 pesos a favor de las prestatarias ERSA Urbano y Mariano Moreno. Cada firma recibió 111.615.606 pesos, distribuidos en:

61.039.000 pesos por el concepto de Sostenimiento de beneficios a los usuarios .

por el concepto de . 50.576.605,73 pesos correspondientes al Boleto Educativo Gratuito Municipal del mes de septiembre.

Pese a estos desembolsos, las empresas interrumpieron el servicio, afectando a miles de ciudadanos que dependen del transporte público, en especial estudiantes y trabajadores que se movilizan diariamente dentro del ejido urbano.

Desde el Municipio se recalcó que “no existe motivo justificable para el incumplimiento del servicio establecido en el contrato de concesión”, y se advirtió que, de no restituirse de manera inmediata, se iniciarán acciones civiles y penales contra las prestatarias por la afectación a un servicio público considerado esencial.