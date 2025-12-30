Desde la Municipalidad de Paraná se informó que quedó habilitado el servicio de sombrillas y reposeras en el balneario Thompson, una propuesta destinada a mejorar la experiencia de quienes eligen disfrutar de la playa durante la temporada estival. La iniciativa se complementa con obras de mejora en el complejo y la incorporación de nuevo equipamiento para el personal de guardavidas.

Desde este viernes, están disponibles un total de 300 reposeras y 300 sombrillas de uso gratuito. Para acceder al servicio, las personas interesadas deberán presentar únicamente su DNI, en el horario de 8 a 20. Así lo confirmó el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, quien precisó que “la propuesta se implementa en coordinación con la Subsecretaría de Turismo y el Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur)”.

“El acceso es sencillo: con la presentación del DNI, cada usuario podrá acceder a una sombrilla y dos reposeras. Por eso pedimos a quienes utilicen este servicio que las cuiden, para que otros también puedan disfrutarlas”, destacó el funcionario.

El uso del equipamiento estará permitido dentro de un área especialmente delimitada del balneario, organizada por personal municipal en conjunto con los guardavidas, quienes se encargarán de garantizar el orden y la seguridad en todo el sector.

Durante el último fin de semana se registró un marcado incremento en la concurrencia de público a las playas del Thompson. En este marco, desde el Municipio solicitaron a los visitantes que utilicen los contenedores de residuos disponibles para mantener el predio limpio y ordenado, y que respeten las indicaciones del cuerpo de guardavidas, que permanece durante toda la jornada supervisando la seguridad de los bañistas.

Con el objetivo de fortalecer su labor, la Municipalidad incorporó nueva indumentaria con protección UV para los guardavidas, una medida que se aplica por primera vez y que apunta a mejorar sus condiciones de trabajo y la calidad del servicio brindado. El servicio de guardavidas funciona todos los días de 8 a 20, con tareas de prevención y control del ingreso al río, especialmente orientadas al cuidado de niños y niñas.