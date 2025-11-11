Este viernes 14 de noviembre, de 18 a 24 horas, la ciudad de Paraná será parte de una nueva edición de La Noche de los Museos Entrerrianos, una propuesta cultural que invita a recorrer y redescubrir los espacios patrimoniales, históricos y artísticos de la capital entrerriana. Con entrada libre y gratuita, el evento ofrecerá una amplia agenda de actividades para todo público.

La iniciativa es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y coordinada por la Municipalidad de Paraná, en articulación con instituciones locales y provinciales. La propuesta busca acercar la riqueza patrimonial de la ciudad a través de recorridos, muestras, intervenciones artísticas, representaciones teatrales y actividades participativas.

Espacios y actividades destacadas

Archivo Histórico Municipal

San Juan 451 | 19 a 24 hs

Presentará la muestra documental “El proceso de ampliación del Parque Urquiza”, que incluye planos, expedientes y ordenanzas que relatan la evolución del emblemático espacio público de la ciudad.

Biblioteca Teatral Municipal y Biblioteca Popular

Buenos Aires 256 | Desde las 19:15 hs

19:15 | Presentación del libro “Las palabras que quedaron”, con textos premiados del Concurso Literario 2024.

20:30 | Música con Silvina López.

21:30 | Música con Juani Brizuela y Joaco Gallego.

Además, desde las 20:30 habrá un espacio de lectura y juegos para niños y niñas.

Cementerio Municipal de la Santísima Trinidad

21 hs

Recorrido histórico nocturno con linternas, guiado por el Lic. Javier Murchio, quien revelará símbolos, tipologías y personajes destacados del cementerio. La actividad no requiere inscripción previa y se suspende por lluvia.

Centro Cultural Juan L. Ortiz

Bv. Racedo 250 | 20 hs

Inauguración de la muestra de pinturas “Entreveros. Donde lo visual se vuelve encuentro”, con obras de Beatriz Cabrera, Estela Más de Ayala, Liliana Caldani y Laura Sosa.

Cúpula del Concejo Deliberante de Paraná

Corrientes y Andrés Pazos | Desde las 19 hs

Representación teatral participativa sobre debates históricos del Concejo y ordenanzas que marcaron la vida social de la ciudad, como la “Ley del Vago” o el cierre de los reñideros.

Funciones a las 20:00, 20:45, 21:30 y 22:00 hs.

Ex Hotel Cransac (Subsuelo del Flamingo – Plaza Bar)

Desde las 19 hs

Propuesta de Proyecto Erarte: “Un paseo por el arte entrerriano”, con visitas guiadas al antiguo subsuelo del hotel.

19:30 | Actividad infantil “Arqueólogos urbanos por un día”.

20:30 | Recorrido por el espacio y socialización del proceso de rescate patrimonial.

Museo de la Ciudad “César Blas Pérez Colman”

Buenos Aires 226 | 18 a 24 hs

Presentará su muestra permanente sobre la historia de Paraná y el desfile performático “La memoria viva: personajes que nos formaron como ciudadanos”, con figuras como Juana Azurduy, Frida Kahlo, Mercedes Sosa, Juan L. Ortiz y Diego Maradona, entre otros.

Cronograma:

20:30 hs | Coro

21:00 hs | Primera pasada del desfile

21:30 hs | Coro

22:00 hs | Segunda pasada del desfile

Conduce Ivana Centurión. Habrá servicio de foodtruck en el exterior.

Museo Puerto de la Memoria

Av. Estrada 1248 | 19 a 24 hs

Se presentará el proyecto anual de batucada junto al Jardín de Infantes Mojarrita, el Coro de Puerto Viejo y talleres “Construir Valores”. Habrá intervenciones de rap, tango, arte digital y performances interdisciplinarias.

El cierre será con la instalación interactiva “Árbol vivo”, una experiencia visual que combina proyecciones digitales y naturaleza.

Conduce Silvia Raquel Gallea.

Recorrido histórico: Diálogos entre la arquitectura y la memoria

Inicio: Teatro Municipal 3 de Febrero, 25 de junio 60 | 18:45 a 20 hs

Paseo participativo para descubrir la historia y arquitectura de la Plaza 1° de Mayo, la Escuela Normal José María Torres, el ex Senado de la Confederación Argentina y la Iglesia Catedral, finalizando en el Palacio Municipal.

A cargo de los arquitectos Fernando Ponce y Matías Netto.

Palacio Municipal

22 hs | Inicio en Plaza 1° de Mayo

Recorrido guiado por el interior del edificio, en el marco de “Diálogos entre la arquitectura y la memoria”.

Salón Mariano Moreno

Corrientes y Andrés Pazos | Desde las 18 hs

Reapertura simbólica de la histórica Farmacia del Indio, con instalación artística y ambientación sonora. Se podrá visitar la muestra del artista Claudio Osan y disfrutar del recital de Zácaro y los Puerkos, a las 21:30 hs.