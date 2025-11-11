Turismo
La Municipalidad de Paraná abre sus espacios para vivir la Noche de los Museos Entrerrianos
Este viernes 14 de noviembre, de 18 a 24 horas, la ciudad de Paraná será parte de una nueva edición de La Noche de los Museos Entrerrianos, una propuesta cultural que invita a recorrer y redescubrir los espacios patrimoniales, históricos y artísticos de la capital entrerriana. Con entrada libre y gratuita, el evento ofrecerá una amplia agenda de actividades para todo público.
La iniciativa es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y coordinada por la Municipalidad de Paraná, en articulación con instituciones locales y provinciales. La propuesta busca acercar la riqueza patrimonial de la ciudad a través de recorridos, muestras, intervenciones artísticas, representaciones teatrales y actividades participativas.
Espacios y actividades destacadas
Archivo Histórico Municipal
San Juan 451 | 19 a 24 hs
Presentará la muestra documental “El proceso de ampliación del Parque Urquiza”, que incluye planos, expedientes y ordenanzas que relatan la evolución del emblemático espacio público de la ciudad.
Biblioteca Teatral Municipal y Biblioteca Popular
Buenos Aires 256 | Desde las 19:15 hs
19:15 | Presentación del libro “Las palabras que quedaron”, con textos premiados del Concurso Literario 2024.
20:30 | Música con Silvina López.
21:30 | Música con Juani Brizuela y Joaco Gallego.
Además, desde las 20:30 habrá un espacio de lectura y juegos para niños y niñas.
Cementerio Municipal de la Santísima Trinidad
21 hs
Recorrido histórico nocturno con linternas, guiado por el Lic. Javier Murchio, quien revelará símbolos, tipologías y personajes destacados del cementerio. La actividad no requiere inscripción previa y se suspende por lluvia.
Centro Cultural Juan L. Ortiz
Bv. Racedo 250 | 20 hs
Inauguración de la muestra de pinturas “Entreveros. Donde lo visual se vuelve encuentro”, con obras de Beatriz Cabrera, Estela Más de Ayala, Liliana Caldani y Laura Sosa.
Cúpula del Concejo Deliberante de Paraná
Corrientes y Andrés Pazos | Desde las 19 hs
Representación teatral participativa sobre debates históricos del Concejo y ordenanzas que marcaron la vida social de la ciudad, como la “Ley del Vago” o el cierre de los reñideros.
Funciones a las 20:00, 20:45, 21:30 y 22:00 hs.
Ex Hotel Cransac (Subsuelo del Flamingo – Plaza Bar)
Desde las 19 hs
Propuesta de Proyecto Erarte: “Un paseo por el arte entrerriano”, con visitas guiadas al antiguo subsuelo del hotel.
19:30 | Actividad infantil “Arqueólogos urbanos por un día”.
20:30 | Recorrido por el espacio y socialización del proceso de rescate patrimonial.
Museo de la Ciudad “César Blas Pérez Colman”
Buenos Aires 226 | 18 a 24 hs
Presentará su muestra permanente sobre la historia de Paraná y el desfile performático “La memoria viva: personajes que nos formaron como ciudadanos”, con figuras como Juana Azurduy, Frida Kahlo, Mercedes Sosa, Juan L. Ortiz y Diego Maradona, entre otros.
Cronograma:
- 20:30 hs | Coro
- 21:00 hs | Primera pasada del desfile
- 21:30 hs | Coro
- 22:00 hs | Segunda pasada del desfile
Conduce Ivana Centurión. Habrá servicio de foodtruck en el exterior.
Museo Puerto de la Memoria
Av. Estrada 1248 | 19 a 24 hs
Se presentará el proyecto anual de batucada junto al Jardín de Infantes Mojarrita, el Coro de Puerto Viejo y talleres “Construir Valores”. Habrá intervenciones de rap, tango, arte digital y performances interdisciplinarias.
El cierre será con la instalación interactiva “Árbol vivo”, una experiencia visual que combina proyecciones digitales y naturaleza.
Conduce Silvia Raquel Gallea.
Recorrido histórico: Diálogos entre la arquitectura y la memoria
Inicio: Teatro Municipal 3 de Febrero, 25 de junio 60 | 18:45 a 20 hs
Paseo participativo para descubrir la historia y arquitectura de la Plaza 1° de Mayo, la Escuela Normal José María Torres, el ex Senado de la Confederación Argentina y la Iglesia Catedral, finalizando en el Palacio Municipal.
A cargo de los arquitectos Fernando Ponce y Matías Netto.
Palacio Municipal
22 hs | Inicio en Plaza 1° de Mayo
Recorrido guiado por el interior del edificio, en el marco de “Diálogos entre la arquitectura y la memoria”.
Salón Mariano Moreno
Corrientes y Andrés Pazos | Desde las 18 hs
Reapertura simbólica de la histórica Farmacia del Indio, con instalación artística y ambientación sonora. Se podrá visitar la muestra del artista Claudio Osan y disfrutar del recital de Zácaro y los Puerkos, a las 21:30 hs.