Andrea Colombara, responsable del Área de Salud Animal, destacó la importancia de sostener y reforzar las medidas de prevención. En ese sentido, remarcó que actualmente no se registran casos de dengue en la ciudad y que, en líneas generales, la situación epidemiológica en Entre Ríos es favorable. No obstante, insistió en que “la prevención debe mantenerse en el tiempo para evitar futuros brotes”.

“La principal medida es la descacharrización, la limpieza de patios y el trabajo territorial, llegando a cada barrio con información clara para evitar la proliferación del mosquito transmisor, que se reconoce por sus manchas blancas en las patas”, explicó Colombara.

Por su parte, Raquel Gorostiaga, referente de Educación Ambiental, subrayó la importancia de la higiene en los hogares y del compromiso de cada vecino. Indicó que el mosquito transmisor del dengue se reproduce en agua limpia y es intradomiciliario, por lo que la prevención debe centrarse principalmente dentro de las viviendas. En ese marco, remarcó la necesidad de eliminar recipientes con agua estancada, cortar el pasto con regularidad y mantener los espacios limpios, evitando la formación de microbasurales.

Desde el Área de Salud, Alejandra Dubs señaló que “el dengue es una enfermedad que solo podemos prevenir con estas medidas”, y recordó cuáles son los principales síntomas: fiebre alta durante más de tres o cuatro días, dolor de cabeza, dolores corporales, salpullido o manchas en la piel y vómitos. Ante la aparición de estos signos, recomendó acudir de inmediato al centro de salud. Además, aclaró que si bien existe una vacuna contra el dengue, su aplicación no es generalizada y debe ser evaluada y recomendada por un médico según cada caso.

Replicadores comunitarios

Estas acciones en territorio se complementan con la capacitación realizada en octubre del año pasado a directivos y personal de limpieza de instituciones educativas y sociales de Crespo, quienes fueron convocados a desempeñarse como replicadores comunitarios. De esta manera, asumen un rol clave en la concientización y difusión de las medidas de prevención.

Durante esos encuentros se entregaron folletos con recomendaciones y contenidos informativos adaptados a distintas edades, con un lenguaje claro y formatos accesibles. La iniciativa se apoya en la premisa de que las instituciones funcionan como multiplicadoras del mensaje, llegando a los hogares a través de los niños y fortaleciendo la prevención en toda la comunidad.

Desde el municipio adelantaron que estas acciones continuarán en otros barrios de la ciudad, con el objetivo de reforzar la conciencia colectiva y sostener hábitos que permitan prevenir el dengue a lo largo de todo el año.