Desde la Municipalidad de Crespo se informó que este miércoles 31 de diciembre no habrá atención al público en las distintas dependencias municipales. La medida tiene como objetivo facilitar las tradicionales reuniones familiares que se realizan con motivo de la celebración de Año Nuevo y, al mismo tiempo, posibilitar el acercamiento de aquellas personas que, por diferentes motivos, residen lejos de sus seres queridos.

No obstante el asueto administrativo, el Municipio aclaró que se mantendrán activas las guardias correspondientes para atender situaciones de urgencia que pudieran presentarse.

Funcionamiento de la recolección de residuos

En relación a los servicios esenciales, se destacó que el miércoles 31 de diciembre el servicio de recolección diferenciada de residuos domiciliarios funcionará con normalidad. La prestación se realizará respetando el cronograma establecido por el programa “Otra Oportunidad” para cada sector de la ciudad, con la separación en origen de residuos orgánicos (húmedos), inorgánicos (secos) y sanitarios (descartables usados).

En tanto, el jueves 1º de enero no habrá servicio de recolección de residuos domiciliarios.

Guardias y teléfono de contacto

Si bien no habrá atención al público en las oficinas municipales, se recordó que habrá guardias activas durante las 24 horas para cubrir emergencias. Ante cualquier situación urgente, los vecinos podrán comunicarse al teléfono 4951160, correspondiente a la mesa de entrada del Municipio.

Sin atención de cajas este martes 30 de diciembre

Asimismo, se informó que este martes 30 de diciembre no funcionarán las cajas para pagos y cobros en ninguna de las dependencias municipales, tanto en el edificio central como en el área de Tránsito. Esta última jornada hábil del año será destinada al cierre administrativo correspondiente al período 2025.

Las cajas volverán a estar habilitadas a partir del viernes 2 de enero de 2026, en el horario de 7:00 a 12:00. De todos modos, desde el Municipio recordaron que los pagos pueden realizarse a través de los distintos sistemas de cobro electrónicos a los que se encuentra adherida la Municipalidad de Crespo.