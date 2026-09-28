Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y seguridad vial, la Municipalidad de Crespo incorporó un alómetro para optimizar los operativos que se llevan adelante junto a la Policía. Este dispositivo permite realizar un primer testeo rápido para detectar alcohol en el aire espirado del conductor antes de proceder con el alcoholímetro homologado.

Juan Gareis, director de Servicios Públicos, explicó el funcionamiento del nuevo equipamiento:

La herramienta agiliza esta primera instancia del operativo. Si el resultado es positivo, el procedimiento continúa con el alcoholímetro homologado, que permite determinar la graduación y actuar de acuerdo con la normativa vigente.

De esta forma, el equipo complementa el instrumental existente y permite realizar una mayor cantidad de controles en menor tiempo.

Por su parte, Luciano Ríos, responsable del Área de Prevención y Seguridad Urbana, detalló que los operativos se realizan de manera aleatoria sobre motocicletas, automóviles, camionetas y camiones, variando lugares y horarios. El funcionario resaltó la capacidad operativa del nuevo dispositivo:

Permite realizar hasta 10 testeos por minuto, agilizando el procedimiento cuando existe un flujo importante de los vehículos.

Los controles se desarrollan durante los siete días de la semana y se intensifican los viernes, sábados y domingos, momentos en los que aumenta el movimiento en la ciudad. Durante estas jornadas, también se verifica la documentación obligatoria. Al respecto, se recordó que la documentación digital disponible en la aplicación Mi Argentina es válida siempre que sea exhibida directamente desde la plataforma, sin utilizar fotografías o capturas de pantalla.

El subcomisario Gonzalo Salva, subjefe de la Comisaría de Crespo, destacó el trabajo coordinado entre la fuerza policial y los inspectores municipales. Esta incorporación tecnológica se suma a las tareas permanentes de prevención y control con el fin de promover una circulación responsable en las calles de la ciudad.