La Municipalidad de Crespo dio a conocer la agenda de actividades previstas para este sábado 3 y domingo 4 de enero, con una variada propuesta que incluye música, cultura y deporte, organizada por instituciones de la ciudad y también de la región. De este modo, Crespo comienza el 2026 con opciones para disfrutar en familia y con amigos.

“Arrancamos el año nuevo con propuestas musicales, culturales y deportivas”, indicaron desde el municipio, al tiempo que invitaron a la comunidad a participar de las actividades programadas para este primer fin de semana del año bajo la consigna ¡Viví Crespo!.

Gutes Jahr Fest

Una de las principales propuestas será la ‘Gutes Jahr Fest’ (Fiesta del Buen Año), que se realizará el sábado 3 de enero, a partir de las 21:00, en el Salón ‘Esperanza’, ubicado en la intersección de avenida Ramírez y avenida Independencia.

La fiesta contará con música para escuchar y bailar, con las actuaciones de Tentación, Los Binder y Super Banda Estrella. Además, habrá servicio de cantina, a cargo de la Cooperadora de la Escuela Nº 136 ‘Enrique Varona’ de Colonia Reffino.

Ensayo Abierto camino a Laborde 2026

El domingo 4 de enero, desde las 19:00, se desarrollará una propuesta cultural en el Anfiteatro del Lago: el ‘Ensayo Abierto rumbo al Festival Nacional del Malambo – Laborde 2026’.

La iniciativa propone un encuentro para acompañar procesos artísticos, cruzar rubros y celebrar la cultura folklórica. La actividad será a la gorra y contará con servicio de cantina.

Durante la jornada se presentarán:

Cuadro histórico nacional: El organizador .

. Aspirante a campeón: Damián Barzola .

. Cuarteto de malambo: Querencia .

. Conjunto de danza: Montielera y Federal .

. Pareja de danza: Ramírez-Zaragoza .

. Solista instrumental: Ariel Buchhammer.

Deportes: fútbol de alto nivel en Crespo

El deporte también tendrá un lugar destacado durante el fin de semana, con encuentros futbolísticos de relevancia regional.

Copa Entre Ríos – Primera división masculina

El sábado 3 de enero, Crespo será sede de dos partidos:

Club Atlético Unión será local ante Don Bosco de Paraná , desde las 17:30 , en el estadio Mundialista 25 de Agosto .

será local ante , desde las , en el estadio . Asociación Deportiva y Cultural recibirá a El Porvenir de Santa Anita, desde las 20:30, en el estadio Eduardo Stieben Wirth.

Supercopa – Liga de los Pueblos

El domingo 4 de enero, desde las 17:00, en el estadio Mundialista 25 de Agosto del Club Atlético Unión, se disputará la Supercopa, que enfrenta a los campeones de los torneos Apertura y Clausura de la temporada 2025.

La programación incluirá tres encuentros:

Club del Progreso (Villa Urquiza) vs. Deportivo Sosa (Estación Sosa) , desde las 17:00, en Reserva.

vs. , desde las 17:00, en Reserva. Deportivo General Urquiza (Villa Fontana) vs. Club Atlético San Rafael (Aldea San Rafael) , desde las 18:30, en Femenino.

vs. , desde las 18:30, en Femenino. Real Sociedad de Viale vs. Deportivo Sosa (Estación Sosa), desde las 20:00, en Primera división.

Con esta agenda, Crespo inicia el año con una amplia oferta de actividades para todos los gustos, reafirmando su perfil cultural, deportivo y comunitario.