La Municipalidad de Crespo informó que los días martes 24 y 31 de diciembre serán no laborables en el ámbito de la administración municipal. La medida fue dispuesta mediante un decreto del Departamento Ejecutivo Municipal, con el objetivo de facilitar las tradicionales reuniones familiares que se llevan a cabo en el marco de las celebraciones de fin de año.

Desde el municipio explicaron que la iniciativa también busca posibilitar el reencuentro de aquellas personas que, por distintos motivos, residen lejos de sus seres queridos. No obstante, se aclaró que se otorgará la autorización correspondiente para la realización de las tareas consideradas indispensables, a fin de no afectar la normal prestación de los servicios públicos esenciales.

Recolección de residuos

En este contexto, se recordó a la comunidad que los miércoles 24 y 31 de diciembre el servicio de recolección de residuos domiciliarios funcionará con normalidad. El mismo comprende la separación en origen de residuos orgánicos (húmedos), inorgánicos (secos) y sanitarios (descartables usados).

Por el contrario, no habrá servicio de recolección los días jueves 25 de diciembre y 1º de enero, por lo que se solicita a los vecinos tomar los recaudos necesarios.

Guardias municipales

Si bien durante esas jornadas no habrá atención al público en las distintas dependencias municipales, el municipio contará con guardias activas las 24 horas para atender situaciones de urgencia. Para ello, los ciudadanos deberán comunicarse al teléfono 4951160, correspondiente a la mesa de entradas.

Cierre de cajas

Asimismo, se informó que el martes 30 de diciembre no habrá servicio de cajas para pagos y cobros en ninguna de las dependencias municipales, incluyendo el edificio central y el área de Tránsito. Esta medida responde a la necesidad de realizar el cierre administrativo correspondiente al período 2025.

Las cajas volverán a estar habilitadas a partir del viernes 2 de enero, en el horario de 7:00 a 12:00. De todos modos, desde la Municipalidad recordaron que los pagos podrán efectuarse a través de los sistemas alternativos de cobro a los que se encuentra adherido el municipio.