Desde la Municipalidad de Crespo se informó que, con el objetivo de mejorar los procesos de aprendizaje en el nivel secundario, se pondrán en marcha clases de apoyo escolar gratuitas en las áreas de Matemáticas y Física. La iniciativa está destinada a acompañar a estudiantes que necesiten reforzar contenidos y fortalecer su desempeño académico.

Las clases están orientadas a alumnos del nivel secundario y buscan generar un espacio de acompañamiento pedagógico que favorezca la comprensión de contenidos clave en ambas materias, consideradas fundamentales en la formación educativa de los jóvenes.

La inscripción es totalmente gratuita y se encuentra abierta de lunes a viernes, en el horario de 7:30 a 12:30. Los interesados pueden acercarse a cualquiera de los siguientes espacios municipales para anotarse:

Área de Juventud – Avenida 3 de Febrero 1121

Centro Cultural ‘La Estación’ – Jorge Heinze 520

Centro Comunitario ‘Dr. Salustiano Minguillón’ – España 748

Asimismo, desde el municipio se detalló que las clases también serán gratuitas y se dictarán en distintos espacios comunitarios de la ciudad, de acuerdo al siguiente cronograma:

Miércoles

De 11:00 a 12:00 en el Centro Cultural ‘La Estación’

De 18:00 a 19:00 en el Área de la Juventud (Club Ferro)

Jueves

De 18:00 a 19:00 en el Área de la Juventud (Club Ferro)

Viernes

De 11:00 a 12:00 en el Centro Comunitario ‘Dr. Salustiano Minguillón’

Esta propuesta se enmarca en las políticas educativas que impulsa la Municipalidad de Crespo y reafirma el compromiso del gobierno local con la educación, brindando herramientas concretas para acompañar el aprendizaje y el desarrollo académico de los estudiantes del nivel secundario.