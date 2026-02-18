Desde la Municipalidad de Crespo informaron que continúan ejecutándose obras que forman parte de un Plan Integral de mejoras en el barrio San Cayetano, con intervenciones en las calles Florentina Gómez Miranda y Los Wichis.

Según se indicó oficialmente, el objetivo es transformar la calidad de vida de los vecinos mediante infraestructura urbana, puesta en valor de espacios públicos y mejoras en seguridad vial y servicios básicos.

Obras de infraestructura urbana

El plan contempla la construcción de 20 cuadras de veredas peatonales y más de 1.400 metros lineales de cordón cuneta, además de badenes de hormigón. Estas intervenciones apuntan a optimizar la circulación, el escurrimiento del agua y la accesibilidad en el sector.

Desde el municipio destacaron que estas acciones se enmarcan en una planificación estratégica que busca un progreso sostenido en distintos puntos de la ciudad.

Puesta en valor del espacio público

En la intersección de Florentina Gómez Miranda y Los Wichis se encuentra un espacio público con juegos infantiles y bancos, que también fue incluido en el plan de mejoras.

Allí se renovó la pintura del equipamiento existente y se incorporaron nuevos elementos recreativos, como un mangrullo con pasamanos y una calesita. Además, están previstos trabajos de jardinería y forestación, junto con la instalación de luminarias bajas y cestos de residuos.

En un espacio verde lindante se colocarán dos arcos de fútbol, consolidando el lugar como punto de encuentro para la recreación y la actividad al aire libre.

Seguridad vial y mejoras sanitarias

En materia de seguridad vial, se construyó una senda peatonal sobreelevada que conecta Florentina Gómez Miranda con San Martín, frente al campo de deportes de la Escuela Técnica.

También se ejecuta una dársena de desaceleración sobre el margen derecho de la ruta —en sentido Racedo-Crespo— destinada a quienes deban ingresar a Florentina Gómez Miranda desde esa trama vial pavimentada.

Por otra parte, el municipio informó que se están realizando tareas de actualización y mejoras en la Estación Elevadora Cloacal ubicada en la zona alcanzada por el plan, con el fin de optimizar el funcionamiento del sistema sanitario.