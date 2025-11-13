En el marco del plan de cuidado ambiental que lleva adelante la Municipalidad de Crespo, se están realizando tareas de extracción y reemplazo de árboles de gran tamaño que, debido a su estado y antigüedad, representan un riesgo para la seguridad de la comunidad y el tránsito vehicular.

Actualmente, los trabajos se concentran sobre Avenida Esteban Pesante, donde se procede al retiro de eucaliptos de gran porte. Los ejemplares fueron seleccionados específicamente por su desequilibrio de copa, por presentar daños internos o por haber sufrido quiebras espontáneas de ramas, situaciones que implican peligro potencial para peatones y conductores.

Desde el municipio se remarcó que estas intervenciones se realizan de manera planificada y responsable, y que los árboles retirados serán reemplazados próximamente por especies autóctonas, más adecuadas al entorno y acordes a lo establecido en la ordenanza de corredores verdes.

A lo largo del año, la Municipalidad de Crespo ha llevado adelante un intenso trabajo de forestación, con la plantación de más de 500 árboles en distintos sectores de la ciudad. De esta manera, se busca consolidar una vegetación diversa y equilibrada, que aporte valor ambiental y paisajístico a la comunidad.

Estas acciones forman parte de una política sostenida que busca mantener un equilibrio natural y reafirmar el compromiso de la gestión con el cuidado del arbolado urbano. “Consideramos trascendental preservar las distintas especies que conforman nuestro patrimonio verde. Los árboles son un bien público y, como tal, deben ser respetados y cuidados de forma adecuada”, señalaron desde el área de Ambiente municipal.