Política
La Municipalidad de Aranguren suspende atención ante casos positivos de Covid
Desde el municipio informaron que los resultados que se esperaban de empleados municipales resultaron positivos, por lo cual, «actualmente hay tres casos confirmados de covid-19 entre el personal municipal».
Ante esta situación, «a las medidas ya tomadas se sumará la suspensión de la atención en Mesa de entrada, Caja recaudadora y Acción Social desde este miércoles y hasta el viernes 16 inclusive», se comunicó.
Además, «no se proseguirá con las obras en espacios abiertos por tiempo indeterminado. Sí se continuará con la recolección de residuos, desmalezado, desagote y riego; impresiones en el NIDO (jueves y viernes de 9 a 12hrs) y radio (con los integrantes mínimos e indispensables)».
Respecto de los adelantos de haberes a los empleados, indicaron que serán entregados el día viernes 16; y que deben «concurrir con protección facial y mantener distancia entre compañeros».
Se dispuso que el lunes 19 «se volverán habilitar servicios si la situación epidemiológica lo permite y ejecutándolos con personal mínimo e indispensable».
«Deseamos pronta recuperación a los compañeros trabajadores y a cada vecino arangurense que este afectado por esta enfermedad. La única manera de cuidarnos es cumpliendo con las medidas de prevención básicas. Solicitamos a cada empleado municipal que resguarde su salud, la de su familia, seres queridos y la comunidad realizando solo las actividades diarias esenciales», expresaron desde el municipio.