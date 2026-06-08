Desde el municipio informaron que los resultados que se esperaban de empleados municipales resultaron positivos, por lo cual, «actualmente hay tres casos confirmados de covid-19 entre el personal municipal».

Ante esta situación, «a las medidas ya tomadas se sumará la suspensión de la atención en Mesa de entrada, Caja recaudadora y Acción Social desde este miércoles y hasta el viernes 16 inclusive», se comunicó.

Además, «no se proseguirá con las obras en espacios abiertos por tiempo indeterminado. Sí se continuará con la recolección de residuos, desmalezado, desagote y riego; impresiones en el NIDO (jueves y viernes de 9 a 12hrs) y radio (con los integrantes mínimos e indispensables)».

Respecto de los adelantos de haberes a los empleados, indicaron que serán entregados el día viernes 16; y que deben «concurrir con protección facial y mantener distancia entre compañeros».

Se dispuso que el lunes 19 «se volverán habilitar servicios si la situación epidemiológica lo permite y ejecutándolos con personal mínimo e indispensable».

«Deseamos pronta recuperación a los compañeros trabajadores y a cada vecino arangurense que este afectado por esta enfermedad. La única manera de cuidarnos es cumpliendo con las medidas de prevención básicas. Solicitamos a cada empleado municipal que resguarde su salud, la de su familia, seres queridos y la comunidad realizando solo las actividades diarias esenciales», expresaron desde el municipio.