A 50 años del golpe cívico-militar de 1976, la Multisectorial se encuentra organizando la tradicional marcha en la capital entrerriana. En ese contexto, desde la Municipalidad se brindará apoyo logístico para el desarrollo de la jornada, que partirá desde Plaza Sáenz Peña y culminará frente al Museo de Bellas Artes, donde se llevará a cabo la lectura de un documento unificado y distintas intervenciones artísticas.

“El acto del 24 de marzo se realiza desde hace muchos años y congrega a mucha gente consciente de lo que significó el golpe de Estado, que dejó ausencias, desapariciones, dolores. Hay que valorar siempre la democracia, recordar el costo que se tuvo para recuperarla, pensando en construir siempre para el presente y el futuro. En ese marco, el Municipio da apoyo para que todo se realice de la mejor manera”, expresó Rubén Clavenzani, secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana.

Por su parte, Carina Netto, integrante del colectivo Cultura por la Memoria, destacó la importancia del trabajo conjunto: “Trabajar en conjunto la marcha del 24 de marzo es importante y alentador. Estamos contentos de contar con el apoyo del Estado Municipal, organizar con las agrupaciones que integran la Multisectorial, y pedir a nuestros ciudadanos que se sumen a esta marcha”.

La convocatoria será el martes 24 de marzo a las 17, con concentración en Plaza Sáenz Peña (sobre calle Carbó), para iniciar la movilización una hora más tarde. La marcha recorrerá distintas calles de la ciudad hasta llegar a Plaza Alvear, frente al Museo de Bellas Artes. Allí se recordarán los nombres de los 317 desaparecidos entrerrianos, se leerá el documento consensuado y se realizarán intervenciones artísticas junto a la participación de bandas locales.