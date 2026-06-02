La decisión fue comunicada este martes durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), donde representantes gremiales y de trabajadores pasivos cuestionaron distintos aspectos de la iniciativa oficial y adelantaron medidas de fuerza que incluirán movilizaciones, acampes, cortes de ruta y la preparación de un paro general provincial.

Los referentes sostienen que el proyecto afecta derechos previsionales adquiridos, modifica el cálculo de los haberes jubilatorios y otorga facultades que consideran impropias al Poder Ejecutivo.

Presentarán firmas y pedirán participar del debate legislativo

El secretario general de AJER, José María Segura, fue el encargado de abrir la conferencia y ratificó el rechazo de la Multisectorial al proyecto.

Según indicó, las organizaciones presentarán ante el Senado un petitorio respaldado por más de 25.000 firmas y solicitarán formalmente participar en el tratamiento legislativo de la iniciativa.

Segura sostuvo además que el texto contiene disposiciones que consideran inconstitucionales por delegar atribuciones en el Poder Ejecutivo y adelantó que la Multisectorial mantendrá una presencia activa en las calles durante el debate parlamentario.

Entre las medidas previstas mencionó movilizaciones provinciales, retenciones de servicios, volanteadas y cortes intermitentes en distintos puntos estratégicos de la provincia, entre ellos el Túnel Subfluvial, la Ruta Nacional 14, Concordia y Gualeguaychú.

Asimismo, señaló que las organizaciones de mujeres incorporarán el reclamo previsional a las actividades vinculadas al movimiento Ni Una Menos, en rechazo a la posibilidad de equiparar la edad jubilatoria entre hombres y mujeres.

Jubilados advierten sobre una pérdida de ingresos

Por parte de los sectores pasivos, la presidenta de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos, Claudia Vallori, expresó la preocupación existente entre los centros de jubilados.

"Todos los centros han manifestado su rechazo porque entendemos que esta reforma nos conduce a un proceso de empobrecimiento", afirmó.

La dirigente señaló además que hasta el momento no recibieron una convocatoria formal para participar de las discusiones en comisión y aseguró que permanecen atentos a las decisiones que adopte la Cámara de Senadores.

Críticas al cálculo de los haberes

El secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (Apler), Gilberto Deveccio, cuestionó el contenido del proyecto y sostuvo que la propuesta oficial traslada el costo del ajuste a trabajadores y jubilados.

En ese marco, recordó que la Multisectorial presentó una propuesta alternativa que apunta a generar recursos mediante una mayor carga tributaria sobre los sectores de mayores ingresos.

Deveccio también puso el foco en los cambios previstos para el cálculo del haber jubilatorio inicial y consideró que la ampliación del período tomado para determinar el promedio salarial implicará una reducción de los ingresos futuros.

"Es incorrecto afirmar que se mantiene plenamente el 82 por ciento móvil si se modifican las variables con las que se calcula el haber inicial", argumentó.

ATE y Agmer anticipan mayor presión sobre los legisladores

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, aseguró que la amplia mayoría de los sindicatos provinciales rechaza el proyecto.

Según expresó, la iniciativa representa una modificación estructural del sistema previsional y tendrá consecuencias negativas tanto para los trabajadores activos como para los futuros jubilados.

Además, advirtió sobre el impacto que, a su entender, podría tener la reforma sobre los municipios y comunas entrerrianas.

Por su parte, el secretario general de Agmer, Abel Antivero, confirmó que las organizaciones iniciaron un acampe frente a Casa de Gobierno que se mantendrá mientras continúe la actividad legislativa relacionada con el proyecto.

También adelantó que la Multisectorial convocará a un paro general provincial cuando el Senado avance con el tratamiento de la iniciativa en el recinto.

Reclamos y advertencias al Senado

Durante su intervención, Antivero rechazó las versiones que señalan que la reforma cuenta con consenso de los gremios estatales y aseguró que ninguna de las organizaciones que integran la Multisectorial avala el texto impulsado por el Ejecutivo.

Finalmente, adelantó que continuarán desarrollando acciones de visibilización en toda la provincia para expresar su postura y buscar influir en el debate legislativo.

En ese sentido, sostuvo que los sindicatos seguirán dialogando con los legisladores y difundiendo públicamente la posición que adopte cada representante al momento de la votación del proyecto.