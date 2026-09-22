La Muestra Industrial “En el Centro de Todo” lanzó oficialmente la venta de entradas para su edición 2026, que se desarrollará los días 14, 15 y 16 de octubre en la Sociedad Rural de Rafaela.

Los accesos ya pueden adquirirse de manera online a través de ⁠muestraindustrial.ar , con una opción individual y precios especiales para grupos.

La apertura de la venta marca una nueva etapa en la organización de un encuentro que busca trascender el formato de una exposición tradicional para convertirse en un espacio de conexión empresarial, generación de negocios y construcción de agenda en torno a los principales desafíos y oportunidades del desarrollo productivo argentino.

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Una entrada para vivir los tres días de la Muestra

El Acceso Full tiene un valor de $150.000 por persona e incluye la participación durante los tres días de la Muestra, el acceso a todas las conferencias y la posibilidad de participar de las tres rondas de negocios.

Además, se habilitaron precios especiales para empresas, instituciones y equipos de trabajo: el pack para 3 personas tiene un valor total de $360.000, mientras que el pack para 5 personas tiene un valor de $525.000.

La propuesta busca que quienes participen puedan aprovechar integralmente las tres jornadas, combinando conocimiento y actualización con instancias concretas para generar contactos, vincularse con potenciales socios y clientes y detectar nuevas oportunidades de negocios.

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Una agenda para pensar el presente y el futuro de la producción

Durante los tres días, la Muestra abordará algunos de los principales temas que atraviesan hoy a las empresas y al desarrollo productivo: industria y competitividad, geopolítica y comercio internacional, impuestos, talento, inteligencia artificial y transformación digital, infraestructura, energía, logística, economía del conocimiento, petróleo, gas y minería, bioeconomía, macroeconomía, regulaciones y desarrollo territorial.

La apertura del miércoles pondrá el foco en la industria y el desarrollo argentino, con la participación de Marcelo Gullo, y dará paso a una agenda con fuerte protagonismo de la Región Centro, sus autoridades productivas y su Mesa Ejecutiva. Durante la jornada también participarán Diego Coatz, en una conversación sobre una nueva agenda productiva; Mariano Turzi, para analizar el nuevo mapa del comercio mundial; y Héctor Rubini, con una mirada sobre internacionalización, exportaciones y atracción de inversiones.

El jueves concentrará buena parte de las conversaciones vinculadas con los factores que están transformando la competitividad empresarial. Entre los referentes previstos se encuentran César Litvin y Carlos Abeledo, para abordar los desafíos tributarios; Andrés Pallaro, sobre talento, organizaciones y futuro laboral; Antonio Safadi y Mauricio Basso, con foco en inteligencia artificial y transformación digital; y Juan Bosch, junto a referentes del ámbito logístico y del transporte, para analizar la infraestructura necesaria para el desarrollo productivo.

La jornada también incorporará una mirada sobre la economía del conocimiento, con Carlos Pallotti, y sobre las oportunidades que generan sectores estratégicos como petróleo, gas y minería, con la participación de Ariel Masut, Alejandra Cardona y Rubén Fabrizio. La bioeconomía, la energía y su potencial como plataforma de desarrollo federal serán otros de los ejes del encuentro, con Fernando Vilella y Cecilia Mijich.

El viernes, la agenda avanzará sobre las condiciones necesarias para proyectar inversión y crecimiento. María Lucila Barbeito, economista jefe de JP Morgan Argentina, analizará las principales variables macroeconómicas; Fernando Peirano, junto a FADELRA, participará de una conversación sobre instituciones, innovación y construcción de territorios competitivos; y Alejandro Cacace, secretario de Desregulación de la Nación, abordará el impacto de las regulaciones sobre la producción y la inversión.

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Negocios, conocimiento y vinculación

Las conferencias serán uno de los pilares de una propuesta más amplia que incluirá tres rondas de negocios y diferentes espacios de encuentro y networking, buscando que la participación se traduzca también en vínculos y oportunidades concretas.

La Muestra apunta así a reunir durante tres jornadas a empresarios, profesionales, instituciones, especialistas y actores de diferentes cadenas de valor, fortaleciendo a Rafaela y a la Región Centro como punto de encuentro de la Argentina productiva.

La premisa será clara: poner a la industria en el centro, conectar capacidades y abrir conversaciones capaces de transformarse en nuevas oportunidades de desarrollo.

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Las entradas ya están disponibles

El Acceso Full para los tres días tiene un valor de $150.000 por persona, con precios especiales para grupos: 3 personas por $360.000 y 5 personas por $525.000.