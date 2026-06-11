Victoria.- En el Museo Carlos A. Anadón se encuentra disponible al público la muestra del carnaval de Victoria. Ésta, además de contar con la aceptación local, es motivo de visita de muchos turistas que se acercan para conocer un poco más de la idiosincrasia victoriense. Estandartes, casquetes, vestidos, tarros de nieve artificial y un largo etcétera dan cuenta de la tradición y el progreso en nuestra fiesta mayor.

En este marco, el director del museo, Claudio González, habló con Paralelo 32. “Desde 2016 que hacemos muestras del carnaval. La idea particular de ésta es darle un plus. Tenemos muchos casquetes. Queremos que quien venga al museo no sólo vea cosas interesantes, aprenda de la historia de la ciudad y observe su idiosincrasia, sino que también pase un rato divertido”, dijo.

Después, prosiguió: “El museo tiene que ser divertido, porque el conocimiento es divertido. Entonces, darles la posibilidad a los turistas que vengan de que se tomen una foto con los casquetes o posando junto a trajes históricos como el de Brambilla o el de Mario Poiret, le da al museo un atractivo extra”. Del mismo modo, explicó que esto también funciona para el visitante local, pues encontrará elementos que los invitarán a una curiosa retrospección.

La imagen del carnaval

Además de lo mencionado, la muestra cuenta con fotografías del carnaval desde el siglo XIX hasta algunas más actuales. También, se pueden apreciar pinturas de Adriana Vechetti. “Tenemos la suerte de contar con el acompañamiento de Adriana y una serie de sus pinturas sobre el carnaval. Me parece que lo pintan muy bien desde el punto de vista de la diversidad de los corsos victorienses. Es decir, se pueden ver escenas y circunstancias distintas.

En lo relacionado a la vivencia del carnaval, González explicó que cuentan con una pintura que la describe muy bien. “Hay una pintura que se llama metamorfosis que habla un poco de esa dualidad de la persona que durante todo el año es trabajadora, estudiante, pero llegan las noches de carnaval y se transforma”, comentó.

Mario Poiret

Esta edición el carnaval lleva el nombre de Mario Poiret. Sobre lo anterior, el director del museo señaló: “Mario históricamente salía con su mujer, Gladis Otegui, haciendo de pareja de portaestandarte de distintas expresiones. Se caracterizaban por la espectacularidad de sus trajes”.

Sumado a lo anterior, agregó: “Era alguien que amaba el carnaval y que trabajaba todo el año para salir de una manera brillante”. “Si ves el traje —sigue González, mostrando el traje de Mario expuesto en el museo —es todo cocido, nada pegado de apuro. El diseño, la confección artesanal hecha por ellos mismos, todo contribuye. Gladis me dijo que buena parte de su vida con Mario fue estar durante distintos momentos del año cociendo trajes del carnaval para ellos. Reconocer esa pasión no hace otra cosa que justicia dándole el nombre de Mario a la edición del carnaval”.

El traje del que nos habló González, y que el visitante del museo puede apreciar si se acerca, es un traje alegórico de la provincia de Entre Ríos. Junto a éste, se exhibe una pequeña leyenda que reza: “Mario Miguel Ángel Poiret se destacó por la elegancia de su vestuario durante 22 años. Junto a su esposa Gladis Susana Otegui engalanaron cada noche del carrusel deslumbrando en el circuito que se ubicaba en aquella época en la zona de la Plaza San Martín. Portabanderas en la recordada expresión Amores, que por varias ediciones maravilló con la magia del carnaval al público que esperaba cada año a aquella pareja que siempre de la mano se trasladaba bailando y contagiando alegría y diversión”.

Finalmente, cabe mencionar que el museo funciona de martes a sábado de 08:00 a 12:00 horas, y de 14:00 a 18:00 horas; y domingos y feriados de 10:00 a 13:00 horas. El Facebook del museo es: Museo “Carlos A. Anadón”.