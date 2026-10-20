La morosidad de las familias argentinas volvió a aumentar en agosto y alcanzó nuevos máximos, en un contexto de crecimiento del endeudamiento y dificultades para afrontar los compromisos financieros. En Entre Ríos, la mora por monto llegó al 14,5%, por debajo del promedio nacional del 18,4%, según un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral y EcoGo.

Los datos se conocen en la previa del debate sobre endeudamiento familiar previsto para este miércoles en la Cámara de Diputados. De acuerdo con el relevamiento, el 27% de los deudores registró al menos un saldo irregular durante agosto, el nivel más alto de la serie analizada. El indicador subió 0,3 puntos porcentuales respecto de julio y ocho puntos frente al mismo mes de 2025.

El estudio Crédito a las familias: radiografía provincial se elaboró a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el INDEC y la CEPAL.

El crédito creció, pero también la deuda irregular

Durante agosto, el financiamiento a las personas físicas alcanzó los $101,9 billones. El monto representó un crecimiento real del 0,8% respecto de julio y del 3,9% interanual, aunque todavía se mantuvo por debajo del máximo registrado en diciembre de 2025.

Al mismo tiempo, la mora por monto llegó al 18,4% del crédito total, con un aumento de 0,3 puntos porcentuales en relación con el mes anterior y de 9,8 puntos frente a agosto del año pasado.

Con este resultado, la irregularidad crediticia acumuló 22 meses consecutivos de subas.

El indicador refleja las dificultades que enfrentan numerosos hogares para cumplir con sus obligaciones financieras, aun cuando el volumen de crédito disponible volvió a crecer durante el período.

La situación de Entre Ríos frente a otras provincias

El relevamiento muestra diferencias importantes entre las jurisdicciones. La Rioja registró la mayor mora por monto, con el 26,2%, seguida por Santa Cruz y San Luis, ambas con el 24,2%.

En el otro extremo se ubicaron La Pampa, con el 9,6%; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 12,5%; y Entre Ríos, con el 14,5%.

De esta manera, la provincia se ubicó por debajo del promedio nacional, aunque el informe no detalla en los datos difundidos la evolución específica de la morosidad entrerriana respecto de meses anteriores.

El estudio también comparó el nivel de crédito a las familias con el Producto Bruto Geográfico de cada provincia. Tucumán encabezó ese indicador, con el 13,8%, seguida por Catamarca, con el 12,4%, y Formosa, con el 12,1%. El promedio nacional fue del 9%.

La mora en entidades no bancarias supera el 30%

Otro de los aspectos destacados del informe es la diferencia entre los niveles de irregularidad del sistema financiero tradicional y los proveedores no financieros de crédito (PNFC).

Estas empresas representan el 14,8% del crédito total informado, pero registran una mora por monto del 31,7%. En el sistema financiero tradicional, el indicador se ubicó en el 16,1%.

Así, la proporción de créditos irregulares en el segmento no bancario prácticamente duplica la registrada en bancos y otras entidades financieras.

La diferencia evidencia que el deterioro no afecta de la misma manera a todos los sectores del mercado crediticio.

Señales de desaceleración en algunos indicadores

Pese al nuevo máximo de la mora total, el informe identificó una mejora en otro indicador: la denominada mora operativa, que excluye los créditos clasificados como irrecuperables.

En agosto, este indicador descendió al 10,6%, con una reducción de 0,4 puntos porcentuales respecto de julio. Fue la segunda baja mensual consecutiva.

Según los investigadores, el incremento de la mora total se concentra en los créditos clasificados en situación 5, considerados irrecuperables, mientras que se registran descensos en otras categorías de irregularidad, vinculadas con atrasos menos prolongados.

Esto significa que, aunque el volumen de deuda irregular continúa creciendo, no todas las categorías muestran el mismo comportamiento. La mejora de la mora operativa constituye una señal de desaceleración, aunque todavía no revierte la tendencia general de aumento de la morosidad.

Un problema que llega al debate legislativo

Los datos se conocen mientras el endeudamiento de los hogares se incorpora a la agenda legislativa nacional. El crecimiento del crédito irregular plantea interrogantes sobre la capacidad de pago de las familias y las condiciones en las que acceden al financiamiento.

El informe de la Universidad Austral y EcoGo aporta una mirada nacional y provincial sobre esa situación. En Entre Ríos, la mora por monto se encuentra por debajo de la media del país, pero forma parte de un escenario general en el que las dificultades para cumplir con las obligaciones financieras continúan bajo seguimiento.

La evolución de los próximos meses permitirá observar si la desaceleración de algunos indicadores se consolida o si la morosidad mantiene la tendencia ascendente registrada durante casi dos años.