La morosidad de las familias argentinas acumuló en octubre 13 meses consecutivos de incremento y volvió a marcar un récord histórico desde que existen registros. Según informó este viernes el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su informe sobre bancos, el índice de irregularidad de los préstamos a los hogares ascendió al 8,8%, el nivel más alto desde 2010.

De acuerdo con el informe oficial, “la mora de los préstamos a los hogares ascendió a 8,8%, incremento explicado principalmente por el desempeño mensual de las asistencias destinadas al consumo”. El dato refleja el creciente deterioro en la capacidad de pago de las familias, en un contexto de fuerte presión sobre los ingresos reales.

El aumento de la mora de los hogares se dio en paralelo a un incremento del ratio de irregularidad del crédito al sector privado en su conjunto, que se ubicó en 5,2%, con una suba de 0,7 puntos porcentuales respecto del mes anterior. En términos interanuales, el deterioro resulta aún más significativo: la irregularidad financiera de las familias se triplicó en el último año, ya que en noviembre de 2024 se encontraba en apenas 2,6%.

En contraste, el indicador correspondiente al segmento de las empresas se mantuvo en niveles considerablemente más bajos, con una morosidad del 2,3%, lo que evidencia un impacto más fuerte de la situación económica sobre los hogares que sobre el sector corporativo.

Provisiones y liquidez del sistema

El informe del BCRA señaló además que las previsiones totales del sistema financiero representaron el 97% del saldo de crédito en situación irregular, alcanzando el 5,1% del total de las financiaciones al sector privado, lo que indica un alto nivel de cobertura frente a posibles incobrabilidades.

En cuanto a la liquidez, los ratios en moneda nacional se redujeron entre puntas de mes. El cociente entre disponibilidades y depósitos en pesos se ubicó en 14,2% en noviembre, lo que implicó una caída mensual de 1,3 puntos porcentuales, aunque con un incremento interanual de 4,7 puntos. La liquidez amplia en moneda nacional totalizó el 35,9% de los depósitos en pesos, con una baja mensual de 4,4 puntos y una caída interanual de 8 puntos porcentuales.

Por su parte, el ratio de liquidez considerando las partidas en moneda extranjera aumentó al 61,9% de los depósitos en igual denominación, con una suba mensual de 2,3 puntos, aunque todavía 15,5 puntos porcentuales por debajo del nivel de un año atrás.

Solvencia y rentabilidad

Pese al deterioro en los indicadores de morosidad, el Banco Central destacó que “el sistema financiero exhibe un nivel importante de solvencia, cumpliendo con holgura los mínimos requeridos por la normativa prudencial”. La integración de capital (RPC) del sistema financiero se ubicó en 28,6% de los activos ponderados por riesgo, mientras que la posición de capital totalizó el 253% de la exigencia regulatoria, aunque con una baja interanual significativa.

En materia de rentabilidad, el informe indicó que en noviembre el resultado del conjunto de entidades fue prácticamente neutro en términos del activo (0,1% anualizado). En los últimos 12 meses, el sistema acumuló un ROA de 1,1% y un ROE de 4,7%, ambos por debajo de los registros del año anterior, según consignó el medio Ámbito.

El informe del BCRA confirma así un escenario de creciente fragilidad financiera en los hogares, en contraste con un sistema bancario que, si bien mantiene niveles adecuados de solvencia, enfrenta una menor rentabilidad y un entorno de mayor riesgo crediticio.