La morosidad de los créditos otorgados a personas físicas continúa en aumento en Argentina y alcanzó en junio de 2026 al 17,5% del monto total prestado, según el Monitor mensual de crédito a las familias elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral junto con ECO GO.

Se trata del vigésimo incremento mensual consecutivo y confirma el deterioro de la calidad de las carteras de crédito registrado durante el último año y medio.

El dato adquiere particular relevancia al observar su evolución: en diciembre de 2024 la mora representaba el 3,6% del crédito, mientras que en diciembre de 2025 había trepado al 12,6%. En junio de 2026 llegó al 17,5%.

En apenas 18 meses, el indicador se multiplicó por 4,9.

“La mora sigue subiendo y ya se lleva casi uno de cada seis pesos prestados”, señaló Martín E. Masci, coautor del informe, profesor asociado e investigador de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral.

Entre Ríos, entre las provincias con menor mora

La situación presenta diferencias importantes según la provincia.

En Entre Ríos, la mora por monto alcanzó el 13,4%, ubicándose por debajo del promedio nacional y entre los niveles más bajos del país.

En el extremo superior de la tabla aparecen:

La Rioja: 24,5%

24,5% San Luis: 22,6%

22,6% Santa Cruz: 22,2%

En el otro extremo se encuentran:

La Pampa: 9,1%

9,1% Ciudad de Buenos Aires: 11,9%

11,9% Entre Ríos: 13,4%

Los datos muestran, por lo tanto, un escenario heterogéneo, con diferencias considerables entre las distintas economías provinciales.

Más de uno de cada cuatro deudores está en mora

El deterioro también puede observarse cuando se analiza la cantidad de personas y no solamente el monto de dinero comprometido.

En junio, el 26,1% de los deudores registraba algún nivel de mora, lo que representa un incremento de 8,8 puntos porcentuales en comparación con junio de 2025.

En términos del monto total adeudado, la irregularidad aumentó 0,3 puntos porcentuales respecto de mayo y 10,5 puntos porcentuales en la comparación interanual.

Es decir, mientras el crédito continúa expandiéndose, también crece la proporción de préstamos que presentan dificultades de pago.

El crédito no bancario concentra la mayor morosidad

Uno de los aspectos centrales del informe es la diferencia entre el sistema financiero tradicional y los proveedores no financieros de crédito (PNFC).

Los PNFC representan el 14,1% del crédito total otorgado a personas, pero registran una mora por monto del 31%.

En el sistema financiero, en cambio, la morosidad alcanza al 15,2%.

La diferencia resulta significativa: el nivel de incumplimiento entre los proveedores no financieros es más del doble que el registrado en las entidades del sistema financiero.

“El crédito no bancario concentra el deterioro”, advirtió Masci.

El crédito sigue creciendo pese al aumento de la mora

El incremento de los incumplimientos no significa que el crédito se haya frenado.

Por el contrario, el informe señala que, sobre el universo comparable de entidades, el crédito real aumentó 0,1% mensual y 9,1% interanual.

Además, las 24 jurisdicciones del país registraron crecimiento real del crédito respecto de junio de 2025, con variaciones que fueron desde el 1,8% hasta el 13,1%.

Esto configura una situación particular: el sistema continúa prestando más dinero mientras simultáneamente aumenta la proporción de créditos que presentan problemas de pago.

El crédito a personas ya alcanza los $97,1 billones

El volumen total de crédito a personas físicas informado en junio llegó a $97,1 billones.

De ese total:

$83,4 billones corresponden al sistema financiero.

corresponden al sistema financiero. $13,7 billones corresponden a proveedores no financieros de crédito.

El crecimiento del financiamiento, sin embargo, convive con una mayor fragilidad en la capacidad de pago de una parte de los hogares y personas que acceden a estos préstamos.

Qué provincias tienen mayor nivel de endeudamiento

El informe también analiza el endeudamiento en relación con el tamaño de cada economía provincial, utilizando el indicador de crédito sobre Producto Bruto Geográfico (PBG).

En este caso, Tucumán, Catamarca y Formosa presentan los niveles más elevados.

Este indicador permite observar que no necesariamente las provincias con mayor mora son las que presentan el mayor nivel de crédito relativo a su economía.

Qué muestra el informe sobre las familias argentinas

El Monitor mensual de crédito a las familias es elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral y ECO GO a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Aunque el informe utiliza la denominación “familias”, el universo analizado corresponde específicamente a personas físicas con saldo positivo informado en la Central de Deudores. No se incluyen personas jurídicas.

El trabajo fue elaborado por Marina Dal Poggetto, Sebastián Menescaldi, Sebastián Balsells y Martín E. Masci.

Un dato que vuelve a encender las señales de alerta

La evolución de los últimos 18 meses marca un cambio significativo en la calidad del crédito: la mora pasó del 3,6% en diciembre de 2024 al 17,5% en junio de 2026.

Aunque el financiamiento continúa creciendo y Entre Ríos se encuentra entre las provincias con menor morosidad, la tendencia nacional plantea un desafío para el sistema financiero: sostener la expansión del crédito sin que el aumento de los incumplimientos termine deteriorando aún más la capacidad de pago de los deudores.