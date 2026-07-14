Aunque la inflación muestra una desaceleración respecto de los niveles registrados meses atrás, la percepción de la mayoría de los argentinos sigue siendo crítica. Así lo revela el Monitor de Opinión Pública (MOP) elaborado por Zentrix Consultora, que expone un escenario donde el deterioro del poder adquisitivo continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población.

Uno de los datos más significativos del estudio indica que el 50,2% de los consultados se considera parte de la clase baja, mientras que apenas el 10,5% se identifica con la clase alta. El resto se ubica dentro de la clase media.

El salario sigue perdiendo la carrera contra la inflación

La pérdida de poder de compra aparece como uno de los ejes centrales del informe. El 86,1% de los encuestados sostuvo que su salario no logra superar el aumento del costo de vida, un porcentaje que prácticamente no varió desde abril y que refleja que el alivio inflacionario todavía no se traduce en una mejora concreta para la economía doméstica.

El dato atraviesa incluso a quienes respaldan al Gobierno nacional. Entre quienes votaron al oficialismo, siete de cada diez reconocen que sus ingresos quedaron rezagados frente a la inflación, mientras que entre los votantes opositores esa percepción alcanza al 96,6%.

La plata alcanza cada vez menos

El estudio también muestra hasta qué momento del mes logran sostenerse los ingresos familiares.

El 61% de los consultados afirmó que el dinero le alcanza, como máximo, hasta el día 20, mientras que solamente un 13% aseguró llegar a fin de mes y además tener capacidad de ahorro.

Las diferencias son marcadas según la condición socioeconómica. Entre quienes se consideran de clase alta, apenas el 11,8% manifestó quedarse sin recursos antes del día 20. En la clase media ese porcentaje asciende al 43%, mientras que entre quienes se identifican como clase baja llega al 86,1%.

Desconfianza sobre los datos oficiales

La percepción sobre la inflación también se refleja en la confianza hacia las estadísticas oficiales.

El 68,8% de los encuestados considera que el índice de inflación difundido por el Indec no refleja el aumento de precios que experimenta en su vida cotidiana. Esa desconfianza se profundiza entre quienes se consideran de clase baja, donde supera el 80%.

El informe sostiene que cuanto más ajustada es la situación económica de un hogar, menor es la credibilidad que genera el indicador oficial.

Predomina una mirada pesimista sobre el futuro

Consultados sobre las perspectivas económicas, el 55,1% cree que "lo peor está por venir", mientras que apenas el 24% considera que la etapa más difícil ya quedó atrás.

Las respuestas también muestran diferencias políticas. Entre quienes apoyan al presidente Javier Milei, más de la mitad entiende que el ajuste ya pasó, mientras que entre los votantes opositores esa opinión prácticamente desaparece.

Corrupción y salarios, las principales preocupaciones

Cuando se pidió mencionar espontáneamente el principal problema del país, la palabra más repetida fue "corrupción", seguida por "Milei" y luego por "economía".

En las respuestas con opciones predeterminadas, la corrupción encabezó nuevamente el ranking de preocupaciones con el 51,3%, seguida por los ingresos y salarios (48,2%) y la incertidumbre económica (37,1%).

La imagen del Gobierno encuentra un freno

Pese al escenario económico adverso, el estudio detectó una leve mejora en la valoración de la gestión nacional.

La desaprobación del gobierno de Javier Milei descendió del 61,2% registrado en mayo al 56,6% en junio, mientras que la aprobación pasó del 32,2% al 33,2%.

Para los analistas de Zentrix, este comportamiento podría explicarse porque buena parte de la sociedad ya incorporó el ajuste económico como una realidad persistente y dejó de traducir ese malestar en un mayor rechazo hacia el Gobierno.

No obstante, el informe también señala que el desgaste alcanza a buena parte de la dirigencia política. De las principales figuras evaluadas, sólo la dirigente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, obtuvo un balance de imagen positivo, mientras que Javier Milei, Axel Kicillof y Patricia Bullrich registraron saldos negativos.