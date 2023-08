El candidato de La Libertad Avanza dio el golpe en las elecciones primarias de Argentina luego de ser el más votado –a nivel individual y de partido-, desplazando a los candidatos del peronismo y de Juntos por el Cambio. El éxito del político de extrema derecha remarca una intención de viraje hacia esa vertiente ideológica en el país, impulsado por el desencanto ciudadano –un tercio no votó- con los espacios tradicionales y que promueve la teoría del ‘voto castigo’.

Para comprender un poco mejor el fenómeno del voto a Javier Milei en las elecciones del domingo 13 de agosto en la ciudad de Crespo, donde sacó el 31,96% de los votos resultando ser el candidato a presidente más votado, en Paralelo 32 consideramos que la consulta no debía ser a un analista político que abordara las estimaciones que indicaban una buena elección del candidato de La Libertad Avanza (LLA), y de cómo se convirtió en el candidato más votado a nivel individual, partido más respaldado y conquista en 17 de las 24 jurisdicciones -23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-.

El éxito de Milei podría explicarse desde distintas ópticas y acentúa el fenómeno en auge de la extrema derecha en el mundo, sobre todo en una región donde la figura del salvadoreño Nayib Bukele suma adeptos y donde Donald Trump pelea por volver al poder en Estados Unidos a pesar de sus líos judiciales

Pero lo cierto es que en Argentina encontró un enorme estanque para pescar adeptos en el agotamiento de la ciudadanía con los dos espacios más importantes, el peronismo o kirchnerismo y la UCR junto al macrismo en todas sus coaliciones, nombres y frentes.

Una inestabilidad económica que no se detiene, con altos niveles de inflación, devaluación de la moneda nacional y un costo cambiario elevado, sumado a los hechos de inseguridad y tensión social llevaron al hastío a gran parte de la población, que encontraron en Milei una alternativa fuera de los dos partidos que polarizaron los comicios en los últimos años.

La tesis sobre el fenómeno del ‘voto castigo’ apareció como un intento para explicar la inesperada elección que posicionó a La Libertad Avanza como la fuerza política más votada. Pero, ¿Cuál es el punto de vista de un votante sobre Milei?, ¿qué conlleva el voto de confianza que le dio en la urna el domingo?, ¿es un voto castigo, de hartazgo, o una mirada distinta de la economía y la política nacional?. Este miércoles por la noche en el streaming de FLOP! TV que emitimos por Youtube, en el programa ‘Alta Pinta’ hablamos sobre el tema con Esteban Manuel Martínez, quien puso su voto de confianza a Milei.

La mirada de un ciudadano que no milita en política puede servirnos para comprender mejor aquello que ni las encuestas pueden mostrar, o los analistas políticos explicar. Esteban trabajó por once años en una empresa crespense que elaboraba productos en polipropileno y que un día decidió no continuar dejando en la calle a los trabajadores y sus familias. “En ese momento no tuvimos el apoyo del sindicato que nos debía representar”, cosas que fueron sumando situaciones adversas para quienes como trabajadores solo lograron obtener un 20% de lo que les correspondía de sueldos atrasados, aguinaldos, y compensaciones por despidos.

Camino a las PASO, Esteban en sus redes sociales comenzó a compartir su mirada sobre la política y su aprobación hacia las propuestas e ideas de Milei. “Tengo con cuatro amigos una peña donde nos juntamos los miércoles y siempre hablamos de Javier Milei. Y de esas charlas es que comencé a indagar en redes sociales para conocer más sobre sus propuestas y forma de pensar”, comentó el entrevistado.

Ante la consulta de ¿por qué le empezaste a prestar atención?; para explicarlo Esteban implementó la metáfora de las tres remeras, diciendo que “llega el sábado y es de tardecita y llegas a tu casa apurado porque vas a salir con tu señora, y tenes tres remeras para elegir, una gastada y descolorida, otra sucia porque la usaste en la semana y una nueva. ¿Cuál vas a elegir?, ¿las dos sucias y gastadas, o la nueva?. Te vas a poner la remera nueva, las otras sucias las vas a dejar ahí”, comentó.

Seguidamente analizó: “Si ya probamos cuarenta años de democracia en alternancia con los partidos tradicionales y un variopinto de presidentes y ministros de economía que nos han hecho pasar por diversas situaciones, que también en alternancia se repiten. Que vas a elegir, lo nuevo o aquello que conocemos y que no le ha resultado al país”.

“No tengo historia partidaria”, rescata Esteban en su diálogo. “Puedo tranquilamente ponerme a hablar con quien sea, que no tengo ningún problema con el pensamiento y la forma de ver la política y economía de cada uno. Y podemos hablar sin tapujos, porque soy un ciudadano común que no está en plan de campaña o militancia, sino que es un candidato que me gusta cómo piensa”, reflexionó y seguidamente planteó su mirada sobre la política actual: “es como un partido de truco donde son ocho pero solo juegan seis. Esos seis se entretienen y divierten mientras los otros dos están de afuera mirando”.

En tu mirada, ¿Es una persona combativa?

No sé si es combativo, o expresa lo que la gente tiene atravesado en la garganta. Esa bronca de que trabajas y pagas impuestos, y boletas, aumentan las tarifas, los precios, y que nunca te alcanza; y acumulas esa bronca que es la impotencia de poder cambiar tu realidad a pesar del esfuerzo que haces. ¿No será entonces eso lo que le atrae a la gente?, que escupe en sus palabras lo que tenemos en nuestras gargantas.

Yo soy independiente, y tengo esa posibilidad de trabajar más tiempo y así sumar a mis ingresos lo que necesito para seguir subsistiendo; pero la persona que está en relación de dependencia, que su ingreso es un sueldo que no le alcanza y se le dificulta afrontar los aumentos por inflación. Esas son las cosas que te van desgastando, y la gente ya no tiene capacidad de resiliencia, de ser paciente.

¿De qué forma crees que te puede cambiar la vida de llegar a la presidencia Milei?

No lo sé. Tengo cuarenta años, y siempre trabaje. Y siempre en Argentina hemos tenidos los altos y bajos cada ocho años en la economía; y no sé si me va a cambiar la vida a mí, pero tengo un nene de 12 años para el que quiero lo mejor, quiero que tenga un futuro previsible.