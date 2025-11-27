Gualeguaychú se prepara para vivir una de sus noches más vibrantes: la tercera edición de la Megarun, la carrera nocturna más convocante de la ciudad, tomará la Costanera del Tiempo el próximo 29 de noviembre con la participación de más de 700 corredores, consolidando a la localidad como un punto fuerte del running regional.

Organizada por MegaGym, la competencia se transformó en un verdadero motor del calendario deportivo, combinando deporte, música, luces y una impronta festiva que ya es su sello. Este año, la propuesta redobla la apuesta con distancias de 5K y 10K, y un circuito que recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad: las Naves Portuarias, el Puente Méndez Casariego, la zona de Obeliscos, el Corsódromo, el Mercado del Munilla, la Avenida Parque y el predio del exFrigorífico. Una postal nocturna ideal tanto para corredores experimentados como para quienes buscan vivir una experiencia distinta.

Desde la Dirección de Deportes de Gualeguaychú destacaron el acompañamiento del gobierno municipal en el crecimiento del evento:

“Acompañamos estas iniciativas porque consolidan a Gualeguaychú como ciudad deportiva y generan un movimiento que beneficia a toda la comunidad. El gobierno municipal está presente para que estos eventos crezcan y sigan posicionando a nuestra ciudad en el mapa del running”, señalaron.

Un evento que es mucho más que correr

A las 18 horas, el parque cerrado abrirá una Fan Zone con stands de empresas, bandas locales, DJ, pantalla gigante y un patio gastronómico que animará la previa. La celebración continuará al día siguiente en la Sociedad Rural, sede de la tradicional Fiesta de los Runners, un encuentro que ya se instaló como parte del espíritu comunitario que rodea a la Megarun.

La organización confirmó que todos los participantes recibirán medalla finisher y habrá premiación general y por categorías, sorteos en vivo, puestos de hidratación, frutas, bebidas isotónicas, seguro del corredor y fiscalización a cargo de Laptime – Sportsgroup. Más de veinte empresas se sumaron como acompañantes, fortaleciendo el alcance y la proyección de la carrera.

Cada edición de la Megarun ratifica que el running también es celebración, encuentro y disfrute de una ciudad que late al ritmo del deporte. La invitación está abierta: quienes quieran ser parte aún pueden inscribirse y sumarse a una historia que sigue creciendo en Gualeguaychú.