Victoria.- En una nueva edición del carnaval, el compositor Roberto Ricardo ‘Pato’ Román nos recordó vía telefónica que este año se conmemora el 50ª aniversario de la Marcha del Carnaval, creada por el Grupo Acción, y que en el año 2009 dejó de emitirse en el circuito tras casi cuatro décadas de difusión ininterrumpida.

Precisamente en la edición del 14 de enero de 2009, Paralelo 32 se preguntaba a modo de titular: ¿Una cuestión de gustos, o simplemente de arbitrariedad? Haciéndose eco del reclamo del público.

Fue en ocasión de un posteo del sitio diariovictoria.com.ar que comenzó lo que hoy en día llamamos un hilo de intercambios que hicieron participar al propio Pato Román, quien no tardó en comentar: “No podemos ni siquiera prohibir a la gente que cambie la letra, cómo vamos a prohibir que la transmitan, no tenemos nada que ver, si la pasan o no la pasan, que les guste o no. Aquí la crítica, y quien hace valer las cosas es el pueblo, pero nosotros no hemos prohibido ni pedido dinero para la transmisión”, agregó sobre la pieza musical creada en 1971 y que se comenzara a emitir dos años después como emblema de la fiesta mayor de la ciudad.

Consultado por este medio, Román aclaró que “No la hicimos con intereses comerciales, políticos o sociales…lo que sí me gustaría preguntarles a los más memoriosos, es qué pensaría Luis Capatto, quien antes de morir solicitó a su familia que la banda municipal no ejecutara la marcha fúnebre sino la del carnaval”.

Datos y más datos siguen aflorando, y es que además de Acción, también otro personaje popular como el Turco Isaac le dedicó letras y música al carnaval. Tuvo su reconocimiento e incluso pudo interpretar en vivo estas piezas, que entre otras frases identitarias añadía: farolitos de colores encendidos en el alma, la arenga tan propia del siempre vigente Raúl Pedemonte.

Y es que todas estas expresiones forman parte de ese acervo cultural que nos identifica con el carnaval, pero bien vale la pena traer a la memoria estas curiosidades; sobre todo en un presente donde cada corsódromo intenta tener su propios temas, Victoria hace más de cinco décadas hacía bandera con temas tan pegadizos como esta Marcha del carnaval: “Ven muchacha…ven a Victoria a gozar del carnaval…de sus noches, y de su gente tu jamás te olvidarás…en sus corsos, con las escolas y comparsas vibrarás…con su ritmo, toda la música en tu cuerpo llevarás…vas a cantar…vas a bailar…en Victoria capital del carnaval…” Le dejamos los solos de trompetas y el repique del redoblante al lector.