Crespo vivió una nueva edición de la Maratón de la Avicultura, que convocó a una multitud de corredores, caminantes y espectadores durante la tarde de este sábado 31 de octubre. La actividad tuvo como punto de largada y llegada el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, frente al predio ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

La propuesta incluyó una prueba competitiva de 10 kilómetros y otra de 5 kilómetros, con modalidades recreativas, aeróbicas y caminata familiar. Además de los participantes, numerosas personas se acercaron al Parque del Centenario y al Anfiteatro del Lago para acompañar el desarrollo de la competencia.

La actividad fue organizada por la Municipalidad de Crespo y la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, con el acompañamiento de los sectores público y privado.

Una jornada de deporte y encuentro

El intendente Marcelo Cerutti destacó la convocatoria y el clima que se vivió durante el recorrido. “Una verdadera fiesta del deporte y del encuentro, la que vivimos acá en el punto de largada y de llegada, como así también en las diferentes partes por donde pasó el recorrido de los dos circuitos”, expresó.

También valoró la participación de atletas, grupos de running, gimnasios, clubes, deportistas, familias y amigos, tanto en las pruebas como acompañando desde distintos sectores de la ciudad. Según señaló, la iniciativa busca promover hábitos saludables y fortalecer los espacios de encuentro comunitario.

Por su parte, Mariela Gallinger, presidenta de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, resaltó la participación y la organización de los circuitos, además del trabajo conjunto entre los sectores público y privado para desarrollar las actividades vinculadas con la Fiesta Nacional de la Avicultura.

Los resultados de los 10 kilómetros

En la clasificación general femenina, el primer puesto fue para Ximena Simeone, de Puerto Yeruá, con un tiempo de 38 minutos y 42 segundos. La escoltaron Daniela Penoni, de Chajarí (40:09), y Avril Pérez, de Buenos Aires (40:38).

En la general masculina, Carlos Johnson, de Monte Vera, se quedó con la victoria al completar el recorrido en 31 minutos y 48 segundos. José Zabala, de Humboldt, finalizó segundo (32:33), mientras que Máximo Andino, de Victoria, ocupó el tercer lugar (33:08).

Clasificación general femenina

Ximena Simeone (Puerto Yeruá) – 38:42 Daniela Penoni (Chajarí) – 40:09 Avril Pérez (Buenos Aires) – 40:38 María Victoria Rivero (Victoria) – 40:55 Rosa Monzón (Feliciano) – 43:28

Clasificación general masculina

Carlos Johnson (Monte Vera) – 31:48 José Zabala (Humboldt) – 32:33 Máximo Andino (Victoria) – 33:08 Sebastián Sosa (General Pirán) – 33:24 Santiago Zabala (Humboldt) – 34:15

Los mejores tiempos de los corredores de Crespo

Entre las mujeres de Crespo, Manuela Gómez encabezó la clasificación local con un registro de 45 minutos y 7 segundos. Sheila Waigel (45:47) y Carla Gabás (47:19) completaron los tres primeros puestos.

En varones, Daian Usinger fue el mejor representante local, con un tiempo de 35 minutos y 29 segundos. Lo siguieron Fabricio Fernández (36:57) y Walter Jacob (37:33).

General mujeres de Crespo

Manuela Gómez – 45:07 Sheila Waigel – 45:47 Carla Gabás – 47:19 Berenice Carrasco – 48:26 Araceli Gottig – 48:39 Sol Altamirano – 48:48 Lucía Altamirano – 51:13 Erica Bauer – 52:42 Noelia Ygich – 53:03 Mónica Aguiar – 53:17

General varones de Crespo