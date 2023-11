El próximo sábado 11 de noviembre se llevará a cabo en Crespo una nueva edición de la Maratón de la Avicultura. Como es habitual, la jornada deportiva contemplará la presencia de corredores de toda nuestra provincia, como así también de Santa Fe. Aníbal Lanz, subdirector del Área de Deportes de la Municipalidad, cuenta a Paralelo 32 todos los detalles de este evento: “Nosotros hemos realizado una presentación de la Maratón como todos los años de 10 km competitivos y 5 km recreativos, esta última no tiene costo y la primera sí. Proveemos a través del pago la remera, la medalla, la bebida deportiva y los premios que hay, tanto del 1° al 3° de cada categoría, como así también el efectivo del 1° al 5° en la general en varones y mujeres, y del 1° al 3° entre los locales para ambas ramas. Asimismo, al ganador de cada categoría le devolveremos la inscripción.

-¿Hay buen número de inscriptos?

_Creemos que va a ser un marco muy lindo, hasta el día de hoy tenemos más de 100 inscriptos donde hay un porcentaje muy importante en la parte competitiva, como así también unos 50 inscriptos aproximadamente en la parte recreativa. Seguramente se van a sumar más a la hora de la competencia porque van a ser atraídos por el premio en efectivo, además del trofeo. Creo que muchos deportistas también hacen el esfuerzo y quieren verse recompensados a través de esta clase de premios ya que no es algo normal en todas las competencias, dado que lleva un costo cada evento realizado y poner dinero significa hacer una recaudación mayor. La semana que viene vamos a tener la remera que les daremos a los 150 primeros inscriptos de la modalidad competitiva, tenemos premios para sortear también.

-¿Cuál será el recorrido?

El recorrido es el mismo de años anteriores, aquellos que corren 10 kilómetros van a tener que hacer dos vueltas al circuito, la partida será en acceso Alfonsín frente al ingreso al Predio de la Avicultura. En cambio, los que corren 5 km harán solamente una vuelta. Se está trabajando bien, ya tenemos todo previsto mandando la información a la policía, a tránsito de la Municipalidad para que de esa manera estén controlando y evitemos algún accidente porque va a ser en horario comercial ya que normalmente mucha gente sale a pasear y hay varios negocios que están abiertos. Creemos que va a ser un evento muy lindo, donde la gente va a disfrutar y la va a pasar muy bien.

-¿Se suspende la carrera en caso de que el clima no acompañe?

En caso de lluvia la carrera se realiza igual, sabemos que habrá mucha gente que viaja para poder participar y además hay otros eventos posteriores y no queremos suspenderla. Seguramente no va a ser bueno que esté lloviendo, pero creo que el tiempo nos va a acompañar, hay que pensar en positivo. Los que estén en la competencia van a poder, al finalizar la misma, disfrutar del pollo al disco y del show de “Media Pinta” que cerrará una jornada importante para nuestra ciudad.

-¿Cuál es el costo de la inscripción?

_La inscripción tiene un costo de $6000 hasta el día previo a la competencia; los que se inscriben en la página no pagan ahi, ya que no hay un link para poder hacerlo, sino que directamente lo harán el día de la competencia. En caso de ser atletas no pertenecientes a Crespo, los mismos tendrán que abonar $8000. Tenemos varios sponsors que nos acompañan, desde la Municipalidad, la provincia y los sponsors de la Fiesta de la Avicultura van a estar presentes también.

Premios (general)

1) 30.000

2) 20.000

3) 15.000

4) 10.000

5) 10.000

Locales

1) 15.000

2) 10.000

3) 10.000