El deporte como motor de salud física y mental volverá a ser protagonista en Crespo con una nueva edición de la Maratón de la Avicultura 2025, que se realizará el próximo sábado 1º de noviembre, con epicentro en el Anfiteatro del Lago (Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín).

La actividad comenzará a las 18:00 y contará con dos propuestas para los participantes:

10 kilómetros Competitivos , con inscripción previa.

, con inscripción previa. 5 kilómetros Aeróbicos o Caminata Familiar, de carácter libre y sin inscripción.

Al finalizar la competencia, la jornada continuará con un espacio de encuentro gastronómico y artístico en el mismo Anfiteatro, pensado para que vecinos, corredores y visitantes disfruten en comunidad.

Inscripciones y beneficios

Para los 10 km Competitivos, el valor de la inscripción será de $20.000 hasta el 17 de octubre, y de $25.000 desde el 18 de octubre hasta el día de la carrera inclusive. Los primeros 200 inscriptos que abonen recibirán una remera oficial del evento.

Organización conjunta

La Maratón es organizada por la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura junto a la Municipalidad de Crespo, con el apoyo del sector público y privado.

Premios para equipos de running locales

Como novedad, este año se premiará a los equipos mixtos locales (integrados por cinco mujeres y cinco varones). La clasificación se definirá a partir del promedio de tiempos de cada elenco. Los tres mejores recibirán un incentivo económico grupal de $150.000, $120.000 y $90.000 respectivamente.

Premios generales – 10 km Competitivos

Mujeres y Varones

1º $200.000

2º $150.000

3º $120.000

4º $90.000

5º $60.000

Premios locales – 10 km Competitivos

Mujeres y Varones

1º $140.000

2º $100.000

3º $70.000

4º $50.000

5º $30.000

(Los premios no son acumulativos).

Categorías por edad – 10 km Competitivos

17 a 19 años (Calendario)

20 a 24 años

25 a 29 años

30 a 34 años

35 a 39 años

40 a 44 años

45 a 49 años

50 a 54 años

55 a 59 años

60 a 64 años

65 años en adelante

Personas con discapacidad

Con importantes premios e instancias para todas las edades, la Maratón de la Avicultura 2025 se perfila como uno de los grandes eventos deportivos y comunitarios del año en Crespo.