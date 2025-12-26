En la tarde del miércoles 24 de diciembre, una iniciativa solidaridaria y de compromiso social transformó la Nochebuena en una experiencia inolvidable para numerosos niños de la ciudad de Crespo. Un transportista local, acompañado por su familia, recorrió distintos barrios a bordo de un camión decorado con motivos navideños y caracterizado como Papá Noel, entregando obsequios.

La propuesta fue impulsada por Juan Gabriel Venutti, quien logró concretar un anhelo que llevaba varios años imaginando. Con el acompañamiento de su familia, decidió poner tiempo, esfuerzo y dedicación al servicio de los demás, convencido de que un pequeño gesto puede generar un impacto profundo, especialmente en una fecha tan significativa como la Navidad.

El camión, iluminado y ambientado con detalles festivos, despertó sorpresa y emoción a su paso por los barrios. Los niños salían a la vereda con sonrisas, saludos y miradas de asombro, mientras recibían sus regalos de manos de Papá Noel. Cada encuentro se convirtió en una postal de felicidad compartida, donde el espíritu solidario se manifestó en abrazos, aplausos y palabras de agradecimiento.

La preparación de la iniciativa demandó un intenso trabajo previo. Durante la semana anterior a la Nochebuena, la familia se dedicó a armar, uno por uno, cerca de 1.000 regalitos que luego serían distribuidos en distintos puntos de la ciudad a lo largo de varias horas. El esfuerzo colectivo fue clave para que la propuesta pudiera concretarse y alcanzar a numerosos hogares.