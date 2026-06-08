Lib. San Martín.- En el marco de su 112°Aniversario, el Sanatorio Adventista del Plata, hoy, en medio de una inesperada pandemia mundial, continúa brindando sus servicios con normalidad, aplicando estrictos protocolos de prevención y preparado para atender a sus pacientes de la forma más segura posible.

La historia del SAP comenzó a escribirse en 1908, con su fundador, el Dr. Roberto Habenicht. En el mes de su cumpleaños, luego de seis meses de aislamiento, distanciamiento social preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia por el covid-19 y en el momento de mayor crecimiento de casos positivos, con una demanda importante de internación a pacientes moderados y graves, Paralelo 32 dialogó con el director, Dr. Arnoldo Kalbermatter. “Tratamos que todo sea lo más normal posible en el contexto que nos toca vivir. Respetar el distanciamiento en las áreas de atención de los consultorios, salas de espera, buscamos que no haya gran acumulación de personas. Para cuidar que se mueva el virus a través de las gotas de la respiración o al hablar, hemos implementado la obligatoriedad de que todos los pacientes, las personas, los empleados, los acompañantes, ingresen con barbijo quirúrgico, correctamente colocado, y tiene que ser cambiado cada cierta cantidad de horas”, dijo.

Explicó que quienes vienen al sanatorio “al ingresar tienen que pasar por un triage donde se les toma la temperatura, se le pregunta sobre ciertos síntomas, se les provee alcohol en gel para la limpieza de las manos y se les dan recomendaciones. De esa manera tratamos de brindar una atención que sea lo más segura posible. Es poco probable que un paciente o personal del SAP pueda contagiarse siguiendo estas normas”.

Cantidad y porcentajes

El Dr. Kalbermatter afirmó a este semanario que “Actualmente estamos con alrededor del 60% de nuestra capacidad, porque tenemos restricciones, pero no queremos que la gente deje de venir a atenderse por temor, porque en el Sanatorio hemos tratado de implementar un hospital seguro, con áreas específicas para pacientes que tienen síntomas o sospecha de covid, áreas específicas para la atención ambulatoria y área cerrada o burbuja para los pacientes internados, quienes cuentan con médicos y enfermeros que trabajan solamente en esas áreas. En el área de Terapia Intensiva tenemos camas específicas, separadas de las otras”.

El director del SAP resaltó que “Lo que no queremos es que los pacientes que tienen que realizarse controles, por ejemplo pacientes que son hipertensos, anticoagulados, cardiópatas, oncológicos, clínicos o quirúrgicos, dejen de venir. Tienen que hacerse controles y algunos no se los hacen por temor. Después, cuando vienen, lo hacen con una situación de emergencia médica”, afirmó.

Pacientes covid en terapia intensiva

En relación a la situación de los pacientes covid-19 que están en Terapia Intensiva, explicó que “En la unidad de Terapia Intensiva tenemos cinco pacientes covid conectados a respirador, porque tienen enfermedades respiratorias con neumonías graves. Eso está colmando nuestra capacidad de atención de pacientes covid en la UTI. En el área de internación y a pesar de que estamos preparados para trabajar por etapas, tenemos todo el área que corresponde a internación completa con pacientes que no requieren respirador, pero sí necesitan uso de oxígeno, tratamiento específico con plasma, corticoides y medicamentos de todo tipo. Son de grado moderado, que pueden ser tratados en habitaciones de internación común. Siendo solidarios, los pacientes clínicos que tenemos en habitaciones comunes y en terapia intensiva, son de Gualeguaychú, Victoria, Paraná, Crespo y también de nuestro departamento Diamante”.

Tratamiento con Ibuprofeno inhalado

El Director del Sanatorio Adventista del Plata explicó que “El Ibuprofeno es un medicamento que conocemos desde hace muchos años en forma de comprimidos, en cápsula y jarabe, que se usa para los grandes, los chicos e incluso lactantes. Es una molécula que tiene características de mucha bioseguridad. Es más segura que otros antiinflamatorios. El cambio de la forma de administración, que sería una modificación de la molécula del Ibuprofeno, al ser una molécula hidrosoluble, que puede ser inhalada o vehiculizada a través de una nebulización, trata de llegar con más concentración y potencia al foco del problema respiratorio, en los pulmones”.

Kalbermatter mencionó que “Con este tratamiento se está tratando de llegar al foco con algo que tiene aparentemente dos efectos, que es capaz de matar el virus y es antinflamatorio. Todavía la Asociación Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) no lo aprobó para este uso, exige algunos protocolos para la utilización o el estudio, pero no tenemos tiempo”.

El facultativo dijo que “Estoy a favor de que por lo menos se pueda establecer un protocolo de uso, para estudiarlo seriamente y que pronto podamos ver si es beneficioso y usarlo en forma general. Por ahora el Ministerio de Salud Pública no lo aprobó porque el ANMAT no lo aceptó. Hay lugares que lo han utilizado y aparentemente indican que no hace daño. Lo que hay que ver, al igual que con el plasma, es cuánto es el beneficio”, reflexionó.

Pico de contagios y recomendaciones

Kalbermatter destacó además que “La lógica de las predicciones no se cumplió, porque se trabajó enérgicamente desde el COES para evitar contagios masivos y evitar el desborde del sistema de salud. La población respondió muy bien a todas las indicaciones. Las actividades tienen que ir volviendo a la normalidad progresivamente, sabiendo que eso da la posibilidad de que aumenten los contagios”. Por último, resaltó que “Es fundamental seguir con las medidas de seguridad conocidas y por otro lado, tener un estilo de vida lo más saludable posible, con una buena dieta o nutrición completa, exposición solar, uso del agua y el descanso adecuado, junto a la actividad física aeróbica”.