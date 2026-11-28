Victoria.- Los partidos políticos en la provincia se están moviendo y también en Victoria hay reuniones periódicas que iremos difundiendo de distintas fuerzas y corrientes de opinión . Una de las noticias de la semana daba cuenta que la máxima dirigencia de La Libertad Avanza a nivel provincial, plantearía condicionamientos ante una potencial alianza con el gobernador Frigerio, tema que tuvo difusión en distintos medios.

La dirigente Cadelaria Bartoloni (LLA) que fue candidata a diputada nacional en año pasado en un término que no que no me permitió ingresar, tiene llegada a la Casa Rosada y una relación estrecha con Karina Milei, al respecto señaló

“el año pasado fue un acuerdo electoral para los comicios, el día que terminaron las elecciones se terminó el mismo y lo que se plantearía para el año que viene sería una alianza de gobierno”, al analizar el escenario político de cara al turno electoral de 2027 en Victoria y Entre Ríos.

Entrevistada por Paralelo32 sobre el armado del espacio en la ciudad y en la provincia, Bartoloni —quien integró las listas legislativas en 2025— sostuvo que el partido atraviesa un proceso de crecimiento y organización interna en Victoria, pese a contar con menor antigüedad que otras fuerzas tradicionales. Indicó que en 2027 el espacio afrontará su primera contienda electoral con estructura partidaria propia y bajo el sistema de boleta única, en un contexto atravesado por la discusión sobre la eventual eliminación de las PASO y un posible adelantamiento de los comicios hacia mayo o junio. En otro orden la dirigente es Jefa de ANSES en Victoria.

Al referirse a la convocatoria local, destacó que la militancia y los encuentros no se restringen a los fundadores o a quienes trabajaron desde el inicio, sino que se ampliaron a vecinos sin militancia previa y a referentes de otros sectores, abarcando tanto a jóvenes como a adultos. Según expresó, el objetivo es dar continuidad a los procesos iniciados en 2023 a nivel nacional.

Definiciones provinciales y el vínculo político

Consultada sobre los trascendidos respecto de si La Libertad Avanza competirá con candidatos propios o en acuerdo con otros espacios en Entre Ríos, Bartoloni aclaró que las estrategias de alianzas y las definiciones de distrito se resuelven a escala provincial en articulación con la conducción nacional. Recordó que la experiencia electoral del año pasado permitió sumar bancas en el Congreso nacional —mencionando la obtención de senadores y diputados que fortalecen el respaldo legislativo al gobierno de Javier Milei—, aunque marcó la diferencia entre un acuerdo puntual para votar y una eventual participación compartida en la gestión.

El armado en Victoria y la agenda inmediata

En relación con el tablero local en Victoria, donde se mencionan movimientos del oficialismo provincial, de la actual gestión municipal y de nuevas agrupaciones y partidos, Bartoloni señaló que el espacio aguarda las definiciones provinciales vinculadas a eventuales alianzas y a los plazos electorales que aún deben tratarse en la Legislatura entrerriana. De todos modos, aseguró que el partido cuenta con dirigentes y cuadros formados en los principios liberales, además de funcionarios con experiencia de gestión, en condiciones de aportar propuestas propias.

Como parte de la actividad cotidiana, informó que el grupo local se reúne los martes a las 19,30 en la sede de calle Piaggio y convocó a la dirigencia y a los vecinos interesados en participar o consultar con respecto a algún tema puntual.