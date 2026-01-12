Nogoyá.– En lo que constituye el primer paso administrativo de peso para la temporada deportiva que inicia, la Comisión Directiva de la Liga Departamental de Fútbol de Nogoyá formalizó la habilitación de transferencias de jugadores. La resolución se dio tras una reunión clave mantenida en la sede social del organismo, de la que participaron el presidente Marcos Acosta, el vicepresidente José Díaz y el secretario Sergio Santucho. El encuentro tuvo como objetivo único el análisis de las solicitudes de pases interclubes e interligas que ingresaron en este primer tramo del año.

Desde la conducción de la Liga informaron que, “tras una exhaustiva constatación de la documentación presentada, se determinó que los trámites se encuadran en las normativas vigentes fijadas tanto por los reglamentos internos como por las instancias superiores”.

En este sentido, el Cuerpo Directivo ratificó que las transferencias detalladas en el Boletín Nº 1/2026 fueron presentadas en tiempo y forma.

En esta primera instancia, los movimientos de fichajes corresponden a cinco instituciones que ya tienen sus planteles en proceso de reconfiguración, como son 25 de Mayo, Ferrocarril, Deportivo, Libertad y Sirio Libanés.

Con la firma del acta el pasado 8 de enero, los jugadores involucrados quedan formalmente habilitados para representar a sus nuevos colores. De esta manera, el fútbol local comienza a calentar motores, cumpliendo con los pasos burocráticos necesarios para garantizar la transparencia de la competencia en las canchas del departamento.

Paralelo32 tuvo acceso al listado y son en total 119 jugadores de la Liga Departamental que tienen habilitado su pase. Para realizar las consultas pertinentes se puede visitar la página web de la liga donde se encuentra dicha nómina.