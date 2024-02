“Llamamos a la reflexión al gobierno nacional y al Presidente para que cese con los discursos de violencia y discordia que solo llevan a una mayor confrontación, e inicie instancias de diálogo serios, tan necesarios en estos tiempos críticos que viven nuestros pueblos”, indica el documento.

“Creemos que la descalificación ante un reclamo legítimo de los gobernadores para sus pueblos, no es el camino. Es imperioso que el gobierno nacional cumpla con la Constitución y garantice el envío de los recursos coparticipables que corresponden a las provincias y en particular a Entre Ríos y sus municipios. No cumplir con acuerdos no solo afecta la autonomía de la provincia sino también a cada uno de los entrerrianos”, agrega.

“Por último, expresamos que en la defensa de la autonomía y el federalismo, se hace necesario exigir el respeto institucional que se merecen las provincias. Así nos va a encontrar al lado del gobernador y de todos aquellos que defienden los intereses de los entrerrianos”, concluye.