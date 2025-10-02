La Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos emitió un comunicado en el que expresó su rechazo al anuncio realizado este miércoles por el gobernador de la provincia respecto al tope de tasas municipales en la factura de luz, al que calificaron como un acto “oportunista, electoralista e irreal”, por haberse dado en el marco de la veda electoral.

En el texto, los jefes comunales advirtieron que la medida anunciada por el Ejecutivo provincial “se encuentra en tratamiento y debate con todos los municipios, en tanto implicará un deterioro grave a las arcas municipales sin acompañamiento de los estados nacional ni provincial, sin subsidios y con paralización de obras que nos vimos obligados a continuar con recursos propios”.

Los intendentes remarcaron que están dispuestos a acompañar una propuesta seria y equilibrada para beneficiar a los vecinos, pero señalaron que este tipo de decisiones deben surgir del “diálogo institucional y del respeto a la autonomía municipal, nunca de anuncios unilaterales en medio de un proceso electoral, que generan confusión en la ciudadanía”.

Asimismo, cuestionaron que el Gobernador no mencionara “la incertidumbre generada por el Gobierno Nacional que hace imposible prever el costo de la energía en los próximos meses”, calificando como “irresponsable” la realización de anuncios a largo plazo en ese contexto.

“El primer eslabón del Estado en la atención de las demandas sociales han sido, son y serán los municipios”, recordaron, destacando que son los gobiernos locales quienes han sostenido obras, servicios y programas en un escenario económico adverso, muchas veces sin el acompañamiento financiero suficiente.

Finalmente, la Liga reafirmó su compromiso con la transparencia, la responsabilidad fiscal y la defensa de los intereses de los vecinos, subrayando que la sustentabilidad de las cuentas locales y la calidad de los servicios públicos deben estar “siempre por encima de la coyuntura política”.