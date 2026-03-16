Adrián Fuertes fue designado presidente de la Liga de Intendentes del Partido Justicialista, en una reunión realizada en Maciá, donde se definieron nuevas autoridades y consensuaron lineamientos de trabajo para los municipios de Entre Ríos.

El presidente municipal estará acompañado en la conducción por Rosario Romero (Paraná), José Lauritto (Concepción del Uruguay), Adriana Meza Torres (Los Conquistadores), Isa Castagnino (Victoria) y Julio Pintos (Pueblo Liebig). Asimismo, Damian Arévalo (Feliciano) y Gustavo Bastián (San José) se sumarán a la tarea de mantener el vínculo con las autoridades partidarias.

La reunión tuvo lugar en la Capital de la Miel, con la organización del intendente Adrián Müller y el senador Juan Diego Conti, donde se abordaron temas de relevancia para los gobiernos locales, como la disminución de aportes de coparticipación nacional y provincial, reformas a la ley previsional, deuda pública, fondos de libre disponibilidad enviados por el gobierno federal y la necesidad de transparencia en la distribución de recursos para atender ciertas contingencias sociales que puedan presentarse.

“Hemos decidido una dinámica de trabajo sinérgica entre los bloques legislativos, tanto de senadores como de diputados, y la Liga ampliada con comunas y juntas de gobierno para generar una masa crítica de propuestas, siempre con la participación del consejo provincial del Partido Justicialista”, afirmó Fuertes al término del encuentro.

El intendente de Villaguay destacó también el rol de los municipios en la actualidad económica: “Tenemos el desafío de gobernar en una economía complicada. Al caer el consumo de los argentinos, disminuye la coparticipación, lo que afecta especialmente a los pequeños municipios que no tienen recaudación propia. Desde la Liga vamos a representar, gestionar y dialogar con las autoridades para mejorar las condiciones, ya que somos la primera ventanilla de reclamo de todas las sociedades”.

Finalmente, se acordó que las próximas reuniones se realizarán durante abril en Hernández y Concepción del Uruguay. Entre los presentes, estuvieron el presidente del bloque peronista en el Senado, Marcelo Berthet, concejales y presidentes de comunas del departamento Tala.