Crespo conmemoró este miércoles el 210º aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina con el acto oficial desarrollado frente al Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas, Artesanales y Artísticas (IMEFAA), luego del tradicional Te Deum celebrado en la parroquia Nuestra Señora del Rosario.

La ceremonia reunió a autoridades provinciales y municipales, representantes de instituciones educativas, fuerzas de seguridad, Bomberos Voluntarios, excombatientes de Malvinas y vecinos que acompañaron una jornada cargada de símbolos patrios, coronada por el tradicional desfile cívico-institucional.

El momento central fue el discurso del intendente Marcelo Cerutti, quien eligió establecer un paralelismo entre la decisión histórica tomada por los congresales de Tucumán en 1816 y la reciente remontada de la Selección Argentina de fútbol en el Mundial, como una forma de reflexionar sobre la capacidad de los argentinos para sobreponerse a la adversidad.

"No darnos por vencidos y volver a creer"

Cerutti comenzó recordando cómo vivieron los argentinos el partido del último martes.

"Dos goles abajo cuando el reloj ya marcaba los 90 minutos. Alguno habrá dicho 'yo no miro más'... pero se quedó, porque siempre decimos eso y nunca nos vamos", expresó.

El intendente sostuvo que la emoción generada por el triunfo deportivo va mucho más allá del resultado.

"Nos vimos reflejados en esa manera tan argentina de no darnos por vencidos, de sostenernos entre todos y de volver a creer justo cuando parecía que ya no quedaba de dónde agarrarse", afirmó.

La libertad, una construcción permanente

A partir de esa imagen, Cerutti trasladó la reflexión hacia el Congreso de Tucumán.

"Imagínense hace 210 años. Un país en guerra, sin recursos, rodeado de amenazas. Si esos hombres hubieran hecho solamente un cálculo frío, nunca habrían firmado la independencia. Sin embargo lo hicieron", señaló.

Para el jefe comunal, el verdadero desafío comenzó después de aquella decisión.

"Declarar la independencia fue un hito; sostenerla nos está llevando 210 años. La libertad hay que construirla todos los días desde el lugar que ocupa cada uno", remarcó.

El ejemplo de los inmigrantes que fundaron Crespo

Buena parte de su mensaje estuvo dedicada a destacar la historia de la ciudad y el legado de los inmigrantes que la hicieron crecer.

"Nuestros abuelos llegaron sin nada. Dejaron su idioma, sus paisajes y sus afectos para empezar de nuevo. No encontraron una ciudad hecha. Encontraron campo y trabajo", recordó.

Según Cerutti, esa cultura del esfuerzo continúa siendo una de las principales fortalezas de Crespo.

"Cuando vienen años difíciles, acá no se baja los brazos. Se trabaja, se busca una solución y se vuelve a empezar. Esa es la raíz de nuestra capacidad para innovar y seguir creciendo", expresó.

Una comunidad que se reconoce en sus valores

En otro tramo del discurso, el intendente puso el acento en el fuerte sentido de pertenencia que caracteriza a la ciudad.

"Los crespenses nos conocemos de verdad. Nos encontramos en la escuela, en el hospital, en el club o en el comercio. Sabemos quiénes somos", afirmó.

Enumeró ejemplos cotidianos que, a su entender, representan el verdadero espíritu comunitario: el vecino que ayuda en silencio, el comerciante que sostiene el empleo pese a las dificultades, el club que acompaña a una familia cuando no puede pagar la cuota o la docente que dedica tiempo extra a quienes más lo necesitan.

"Eso es Crespo. Por eso todavía podemos decir que acá se vive bien", sostuvo.

Sembrar para las próximas generaciones

Sobre el final, Cerutti dejó un mensaje orientado hacia el futuro.

"Alguno de los chicos que hoy desfilaron dentro de treinta o cuarenta años estará dando este mismo discurso. Nosotros tenemos la responsabilidad de dejarles una ciudad donde valga la pena quedarse", reflexionó.

Y concluyó con una idea que atravesó todo su mensaje: "Parece que así funciona la historia. Uno siembra para otros. Nuestros próceres soñaron un país libre; nuestros abuelos soñaron esta ciudad. Hoy nos toca a nosotros seguir construyendo ese legado".

Una jornada patria con amplia participación

Las actividades comenzaron con el Te Deum en la parroquia Nuestra Señora del Rosario y continuaron con el acto oficial frente al IMEFAA.

Participaron el ministro de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos, Hernán Jacob; el secretario de Coordinación General Ministerial, Gonzalo Atencio; la viceintendenta Jacinta Eberle; integrantes del gabinete municipal, concejales, representantes de instituciones educativas, fuerzas armadas y de seguridad, Bomberos Voluntarios, veteranos de Malvinas y numerosas entidades de la ciudad.

La interpretación del Himno Nacional Argentino y de la Marcha de Entre Ríos estuvo a cargo de la Banda Militar "Sargento Primero Tambor Mayor Pedro Bustamante", del Liceo Militar General Belgrano, que acompañó una celebración marcada por el homenaje a la historia y el reconocimiento de los valores que dieron origen al crecimiento de Crespo.