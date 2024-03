El Sociólogo y Licenciado Jorge Kerz ha realizado declaraciones muy interesantes sobre la situación que atraviesa el país. Destacó la complejidad del momento actual, mencionando un agotamiento de los sistemas a nivel mundial. En Argentina, señaló que la dirigencia no ha sabido orientar el fortalecimiento de las actividades sociales, culturales y económicas, lo que ha llevado a un empobrecimiento de la sociedad. “Perón pudo constituir un modelo de país que duró hasta hace poco, tenemos ejemplos de Illia, de Alfonsín. Pero en los últimos 40 años se ha venido dando un proceso donde la dirigencia no estuvo preparada para llevar adelante los cambios necesarios”, indicó, a la vez que vislumbra un futuro complicado, donde la educación y la justicia deben replantearse para adaptarse a los nuevos desafíos.

Además, hizo hincapié en la falta de igualdad de oportunidades, “la libertad no es la misma para todos, no todos tenemos las mismas oportunidades, estamos poniendo en tema esta cuestión de la democracia, el acceso a los derechos, la equidad, la igualdad y sostener al que no tiene las mismas posibilidades", contempló. Y consideró un fracaso de la política el que “hoy se den de baja las políticas de inclusión social, como en los ámbitos de discapacidad y género”, producto de "los dirigentes que nos han traído hasta acá; porque hace 40 años que están los mismos”.

Sobre la gestión actual, mencionó que los próximos cuatro años serán difíciles y requieren paciencia por parte de la sociedad. Destacó la importancia de llegar a acuerdos básicos para afrontar los retos económicos, sociales y culturales. Además, hizo referencia a la necesidad política de a través de artilugios discursivos estar buscando sacar tres votos del otro, u obtener un reconocimiento entre los pares o el partido al hacer planteos olvidando lo que se fue anteriormente, y mencionó el caso de “El diputado provincial Juan José Bahillo le reclamó a Frigerio que sea más enérgico en los pedidos a la nación; pero recordemos que él fue Ministro de Producción en el quipo de gestión del Ministro de Economía Sergio Massa. Fue funcionario de una persona que regaló plata, a la cual no le reclamaron ninguno de los gobernadores propios, de su mismo signo político. Y por otro lado Laura Stratta, quien desde su lugar como diputada provincial pide informes de cómo están los caminos que debe conservar o reacondicionar Vialidad Provincial. Alfredo Bel conoce los caminos y seguramente trabajará en eso”, a lo que seguidamente hizo referencia a la necesidad de que se trabaje responsablemente convocando a personas competentes y formadas que sabrán abordar las problemáticas prioritarias, en lugar de priorizar intereses políticos. Porque "En la provincia las personas competentes están, solo hay que darles las directivas”, expresó.

En cuanto a la gestión de Frigerio, Kerz indicó a Debate Abierto que es necesario acompañar y apoyar en este proceso de aprendizaje. “Pienso que está explorando lo que pasa, que hace con Milei. Y la gestión de gobierno solo tiene tres meses, no más. Frigerio es una persona preparada, tiene experiencia, y su perspectiva apunta a la necesidad de trabajar en conjunto y de manera efectiva para superar los desafíos actuales y futuros”.