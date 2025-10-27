Elecciones 2025
La Libertad Avanza se impuso en 15 de los 17 departamentos entrerrianos en la categoría Senadores
También ganó en 14 de los 17 distritos en Diputados; Diamante fue el departamento con mayor apoyo, con el 62% de los votos.
La Alianza La Libertad Avanza obtuvo un amplio triunfo electoral en Entre Ríos, imponiéndose en 15 de los 17 departamentos en la categoría Senadores —solo fue superada en Feliciano e Islas del Ibicuy—, y en 14 de los 17 departamentos en la categoría Diputados, donde además Federal se sumó al grupo de distritos adversos.
El departamento Diamante fue el que otorgó el mayor respaldo a la fuerza libertaria, con un 62% de los votos, consolidando una tendencia favorable a lo largo del territorio provincial.
A continuación, el detalle departamento por departamento:
Colón
- Senadores: La Libertad Avanza 52,60 % | Fuerza Entre Ríos 35,02 %
- Diputados: La Libertad Avanza 52,66 % | Fuerza Entre Ríos 34,71 %
Concordia
- Senadores: La Libertad Avanza 47,94 % | Fuerza Entre Ríos 39,82 %
- Diputados: La Libertad Avanza 48,46 % | Fuerza Entre Ríos 38,69 %
Diamante
- Senadores: La Libertad Avanza 61,84 % | Fuerza Entre Ríos 30,61 %
- Diputados: La Libertad Avanza 62,62 % | Fuerza Entre Ríos 29,45 %
Federación
- Senadores: La Libertad Avanza 56,12 % | Fuerza Entre Ríos 34,40 %
- Diputados: La Libertad Avanza 56,94 % | Fuerza Entre Ríos 32,94 %
Federal
- Senadores: Fuerza Entre Ríos 44,80 % | La Libertad Avanza 42,85 %
- Diputados: Fuerza Entre Ríos 42,62 % | La Libertad Avanza 41,81 %
Feliciano
- Senadores: Fuerza Entre Ríos 54,52 % | La Libertad Avanza 37,79 %
- Diputados: Fuerza Entre Ríos 54,17 % | La Libertad Avanza 37,78 %
Gualeguay
- Senadores: La Libertad Avanza 55,82 % | Fuerza Entre Ríos 27,91 %
- Diputados: La Libertad Avanza 54,78 % | Fuerza Entre Ríos 26,61 %
Gualeguaychú
- Senadores: La Libertad Avanza 55,18 % | Fuerza Entre Ríos 32,29 %
- Diputados: La Libertad Avanza 54,90 % | Fuerza Entre Ríos 33,44 %
Islas del Ibicuy
- Senadores: Fuerza Entre Ríos 46,74 % | La Libertad Avanza 45,18 %
- Diputados: Fuerza Entre Ríos 46,03 % | La Libertad Avanza 45,70 %
La Paz
- Senadores: La Libertad Avanza 43,64 % | Fuerza Entre Ríos 39,56 %
- Diputados: La Libertad Avanza 44,12 % | Fuerza Entre Ríos 39,12 %
Nogoyá
- Senadores: La Libertad Avanza 54,25 % | Fuerza Entre Ríos 35,82 %
- Diputados: La Libertad Avanza 54,84 % | Fuerza Entre Ríos 34,68 %
Paraná
- Senadores: La Libertad Avanza 53,72 % | Fuerza Entre Ríos 35,11 %
- Diputados: La Libertad Avanza 54,71 % | Fuerza Entre Ríos 31,85 %
San Salvador
- Senadores: La Libertad Avanza 55,95 % | Fuerza Entre Ríos 32,56 %
- Diputados: La Libertad Avanza 56,68 % | Fuerza Entre Ríos 31,68 %
Tala
- Senadores: La Libertad Avanza 52,98 % | Fuerza Entre Ríos 38,79 %
- Diputados: La Libertad Avanza 53,02 % | Fuerza Entre Ríos 38,60 %
Uruguay
- Senadores: La Libertad Avanza 53,29 % | Fuerza Entre Ríos 34,43 %
- Diputados: La Libertad Avanza 52,97 % | Fuerza Entre Ríos 34,95 %
Victoria
- Senadores: La Libertad Avanza 53,36 % | Fuerza Entre Ríos 28,33 %
- Diputados: La Libertad Avanza 55,48 % | Fuerza Entre Ríos 28,68 %
Villaguay
- Senadores: La Libertad Avanza 51,55 % | Fuerza Entre Ríos 38,47 %
- Diputados: La Libertad Avanza 51,79 % | Fuerza Entre Ríos 38,00 %
Con este resultado, La Libertad Avanza consolida su predominio electoral en Entre Ríos, marcando un desempeño homogéneo en la mayoría de los departamentos y obteniendo márgenes amplios en distritos clave como Diamante, Gualeguay y San Salvador.
Por su parte, Fuerza Entre Ríos solo logró imponerse en Feliciano, Islas del Ibicuy y Federal, tres departamentos donde mantuvo diferencias ajustadas frente al espacio libertario.