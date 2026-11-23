Más de 600 personas participaron de un encuentro partidario de La Libertad Avanza en Entre Ríos, que tuvo como eje la participación juvenil y la construcción política del espacio en la provincia. La convocatoria reunió a dirigentes locales y nacionales, legisladores y autoridades partidarias, en una jornada que combinó formación, debate y definiciones electorales de cara a 2027.

La actividad se desarrolló entre las 17:00 y las 19:30, aunque desde las 15:00 ya se registraba una importante presencia de militantes y simpatizantes.

La apertura estuvo marcada por la proyección de un video institucional de la juventud, con un mensaje centrado en el protagonismo de las nuevas generaciones dentro del proyecto político que encabeza el presidente Javier Milei.

En ese marco, los coordinadores de Juventud de La Libertad Avanza en Entre Ríos, Ignacio Miquere y Yaiza Pessolani, dieron la bienvenida a los participantes.

Miquere agradeció especialmente el acompañamiento del diputado provincial y presidente del espacio en Entre Ríos, Roque Fleitas. También recordó cómo se incorporó a la actividad política en 2023: "Yo soy profesor de educación física, nunca estuvo en mis planes meterme en la política, pero en 2023 me di cuenta de que había que ponerse los pantalones y construir para La Libertad Avanza".

Formación política y protagonismo juvenil

Durante el encuentro se desarrollaron distintos paneles de formación y debate sobre la batalla cultural, el uso de las redes sociales y el rol de los jóvenes en la actividad legislativa.

Uno de los mensajes que atravesó la jornada fue la intención de dar mayor participación a la dirigencia juvenil dentro de la estructura partidaria. En ese sentido, Pessolani sostuvo que la presencia de los jóvenes responde a un compromiso político que va más allá de las candidaturas.

"Nosotros los jóvenes estamos acá no por candidaturas, estamos acá para transformar la Argentina. Hoy las autoridades del partido ven en nosotros no solamente el futuro, sino también el presente", expresó.

Referentes nacionales y el objetivo electoral de 2027

El cierre contó con las intervenciones de referentes nacionales de La Libertad Avanza: Iñaki Gutiérrez, Eugenia Rolón, Sharif Menem y Rocío Gómez.

Durante su discurso, Gómez planteó el objetivo electoral del espacio para 2027, con la reelección de Javier Milei como principal desafío nacional y el crecimiento territorial en Entre Ríos.

"En 2027 tenemos una gran responsabilidad que es la reelección del presidente Javier Milei. Tenemos la misión de pintar toda la provincia de violeta, cada uno de los departamentos", afirmó.

Por su parte, Sharif Menem felicitó a los organizadores por la convocatoria y destacó el crecimiento de la militancia juvenil. "Quiero felicitarlos por el gran evento que hicieron y por la cantidad de jóvenes que hay acá, porque hace un año atrás esto no hubiese sido posible sin el trabajo de todos ustedes", señaló.

Eugenia Rolón, en tanto, hizo hincapié en la participación política de los jóvenes del interior del país y en las dificultades que implica expresar sus ideas en ámbitos cercanos.

"Los jóvenes del interior nos animamos. Muchas veces lo más difícil no es debatir con alguien que piensa distinto, sino animarte a decir lo que pensás frente a las personas que conocés de toda la vida. Los jóvenes no somos el futuro, somos el presente", sostuvo.

A su turno, Iñaki Gutiérrez puso el foco en la situación económica y en la necesidad de sostener el respaldo social al programa de gobierno nacional.

"Tenemos que salir a explicar que se terminó la cultura de los subsidios y que hay que cuidar el equilibrio fiscal para generar inversiones y empleo genuino", expresó. También vinculó el resultado de las elecciones de 2027 con la posibilidad de consolidar el proyecto político de Milei.

Presencia de legisladores y autoridades provinciales

El encuentro contó con la participación de las principales autoridades de La Libertad Avanza en Entre Ríos, entre ellas Roque Fleitas y la vicepresidenta del espacio, Zulma Cauzi.

También estuvieron presentes los senadores nacionales Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, quienes acompañaron la convocatoria junto a los referentes juveniles y dirigentes del partido.

Como parte del cierre, Gutiérrez anunció la realización del Congreso Nacional de Juventud de La Libertad Avanza, previsto para el 5 de diciembre, e invitó a los participantes entrerrianos a formar parte de la actividad.

Además, transmitió el saludo del presidente Javier Milei y afirmó que el mandatario había tomado conocimiento de la convocatoria realizada en Entre Ríos.

La jornada concluyó con el compromiso de fortalecer la organización territorial y la militancia juvenil en los distintos departamentos de la provincia, con la mirada puesta en el escenario electoral de 2027.