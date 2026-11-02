La Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza Entre Ríos presentó el viernes 30 de octubre la diplomatura en Gestión Pública, Liderazgo y Transformación del Estado. El lanzamiento se realizó en el hotel Howard Johnson Mayorazgo, en Paraná, con la participación de autoridades partidarias, legisladores, concejales, representantes de la Juventud y miembros de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

La actividad estuvo encabezada por el presidente del partido, director de la Escuela de Dirigentes y diputado provincial, Roque Fleitas.

También participaron la vicepresidenta de La Libertad Avanza en Entre Ríos, Zulma Cauzzi; la diputada porteña Rebeca Fleitas y el coordinador de la diplomatura, Gustavo Lencina.

Presentación del cuerpo docente

Durante la jornada se presentó, mediante videoconferencia, a parte del equipo docente que estará a cargo de la formación. Participaron Fernando Rocca, Roberto Campos y Jaquelina Ortiz.

El acto se desarrolló ante un salón colmado. En ese marco, los organizadores informaron que la diplomatura ya contaba con 300 aspirantes inscriptos. La iniciativa forma parte de las actividades de formación impulsadas por la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza en la provincia.