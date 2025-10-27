Elecciones 2025
La Libertad Avanza ganó con contundencia en Entre Ríos
La Alianza La Libertad Avanza (LLA) se impuso con amplia ventaja en la provincia de Entre Ríos, al superar el 52% de los votos tanto en la categoría de Diputados Nacionales como en la de Senadores Nacionales, en el marco de las elecciones legislativas 2025.
Con el 100% de las mesas escrutadas, los resultados oficiales confirman una victoria contundente de la fuerza libertaria, encabezada por Darío Laumann, Atilio Fregonese y María Schenider en la lista para Diputados, y por Benegas Lynch en la categoría de Senadores.
En el segundo lugar se ubicó la alianza Fuerza Entre Ríos, que obtuvo el 34,39% de los votos para Diputados —con Marcelo Michel como primer candidato— y el 35,69% para Senadores, con Adán Bahl encabezando la lista.
El resto de las fuerzas políticas no superó el 4% de los sufragios, según los resultados oficiales difundidos este domingo.
Resultados para Diputados Nacionales
- La Libertad Avanza (Laumann, Fregonese, Schenider): 52,91%
- Fuerza Entre Ríos (Michel): 34,39%
- Partido Socialista (Guzmán): 3,64%
- Ahora 503 (Rubattino): 3,59%
- MST (Nadia Burgos): 2,50%
- Unión Popular (Farach): 1,76%
- Movimiento al Socialismo (MAS): 1,30%
Resultados para Senadores Nacionales
- La Libertad Avanza (Benegas Lynch): 52,43%
- Fuerza Entre Ríos (Bahl): 35,69%
- Ahora 305 (Gaillard): 3,67%
- Partido Socialista (Maya): 3,19%
- Nueva Izquierda (Cáceres Sforza): 1,89%
- Unión Popular (Martínez Garbino): 1,81%
La elección se desarrolló con normalidad en todo el territorio provincial, y las autoridades destacaron el alto nivel de participación ciudadana. Con estos resultados, La Libertad Avanza consolida su liderazgo en Entre Ríos y se perfila como una de las principales fuerzas políticas de la región.