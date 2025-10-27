Con el 100% de las mesas escrutadas, los resultados oficiales confirman una victoria contundente de la fuerza libertaria, encabezada por Darío Laumann, Atilio Fregonese y María Schenider en la lista para Diputados, y por Benegas Lynch en la categoría de Senadores.

En el segundo lugar se ubicó la alianza Fuerza Entre Ríos, que obtuvo el 34,39% de los votos para Diputados —con Marcelo Michel como primer candidato— y el 35,69% para Senadores, con Adán Bahl encabezando la lista.

El resto de las fuerzas políticas no superó el 4% de los sufragios, según los resultados oficiales difundidos este domingo.

Resultados para Diputados Nacionales

La Libertad Avanza (Laumann, Fregonese, Schenider): 52,91%

34,39% Partido Socialista (Guzmán): 3,64%

3,64% Ahora 503 (Rubattino): 3,59%

3,59% MST (Nadia Burgos): 2,50%

2,50% Unión Popular (Farach): 1,76%

1,76% Movimiento al Socialismo (MAS): 1,30%

Resultados para Senadores Nacionales

La Libertad Avanza (Benegas Lynch): 52,43%

35,69% Ahora 305 (Gaillard): 3,67%

3,67% Partido Socialista (Maya): 3,19%

3,19% Nueva Izquierda (Cáceres Sforza): 1,89%

1,89% Unión Popular (Martínez Garbino): 1,81%

La elección se desarrolló con normalidad en todo el territorio provincial, y las autoridades destacaron el alto nivel de participación ciudadana. Con estos resultados, La Libertad Avanza consolida su liderazgo en Entre Ríos y se perfila como una de las principales fuerzas políticas de la región.